हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से पहले जिले में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है. किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए नैनीताल पुलिस ने बीते 24 घंटों में बड़ी कार्रवाई की है. एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी ने बताया कि क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन 21 लोगों को हिरासत में लिया है. ये सभी वे लोग हैं, जिन पर आशंका थी कि वे फैसले के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं.

एसएसपी ने जानकारी दी कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की आशंका वाले लोगों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई की गई है. पुलिस ने 121 व्यक्तियों के खिलाफ 135 और 126 बीएनएस के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं. इनमें वे लोग शामिल हैं जो पहले भी उपद्रव, अफवाह फैलाने या माहौल भड़काने जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे. अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई एक प्रिवेंटिव मेजर है ताकि किसी भी तरह की अराजकता को पहले ही रोका जा सके.

सोशल मीडिया पर बढ़ी निगरानी

पुलिस ने सोशल मीडिया की निगरानी भी बढ़ा दी है. टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी भ्रामक पोस्ट, उकसाने वाले मैसेज या अफवाह फैलाने वाले कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई की जाए. इसके अलावा बनभूलपुरा सहित पूरे संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है. पुलिस और इंटेलिजेंस की संयुक्त टीमें मौके पर तैनात हैं और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

उपद्रवी तत्वों पर होगी कार्रवाई

एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने स्पष्ट किया कि किसी भी उपद्रवी तत्व या माहौल बिगाड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अपील की कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि फैसले से पहले और बाद में शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है.