हल्द्वानी के रानी बाग स्थित शीतला माता मंदिर परिसर में गुरुवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब युवक और युवती को साथ बैठा देखा गया. पूछताछ के दौरान युवक की पहचान उजागर होने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, इतना ही नहीं कुछ लोगों ने युवक से साथ मारपीट भी की. मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अपने साथ ले आई.



जानकारी के अनुसार, मंदिर समिति के अध्यक्ष सचिन साह सुबह मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे. मंदिर से पहले बने शेड के पास एक युवक और युवती को साथ बैठा देखकर उन्हें संदेह हुआ. उन्होंने दोनों को टोका और कहा कि यह धार्मिक स्थल है, पिकनिक स्थल नहीं. इस दौरान युवक ने तबीयत खराब होने की बात कही, लेकिन पूछताछ जारी रही.

मोबाइल फोन से युवक की पहचान हुई उजागर

बताया गया कि मोबाइल फोन की जांच के बाद युवक की पहचान उजागर हुई. स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक उजाला नगर का रहने वाला है और कुसुमखेड़ा में एक सैलून में काम करता है. इसके बाद कुछ लोगों ने उस पर युवती को बहला-फुसलाकर लाने का आरोप लगाते हुए मारपीट कर दी.

युवती ने परिजनों ने कार्रवाई से किया इनकार

मौके पर बढ़ते विवाद को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई. काठगोदाम चौकी पुलिस दोनों को अपने साथ ले गई और युवती के परिजनों को भी बुलाया गया. हालांकि, युवती और उसके स्वजनों ने किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया. इसके बाद युवक को छोड़ दिया गया.

मंदिर प्रबंधन ने की सख्त कार्रवाई की मांग

मंदिर समिति अध्यक्ष सचिन साह ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि युवक मंदिर परिसर के पास अशोभनीय हरकत कर रहा था, जिससे श्रद्धालुओं में गलत संदेश जा रहा था. उन्होंने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं, क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सैनी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.



पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में कुछ समय तक तनाव की स्थिति रही, हालांकि पुलिस हस्तक्षेप के बाद हालात सामान्य हो गए.