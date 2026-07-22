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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहल्द्वानी में दर्दनाक हादसा, पानी टंकी की शटरिंग खोलने उतरे तीन लोगों की दम घुटने से मौत

हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा, पानी टंकी की शटरिंग खोलने उतरे तीन लोगों की दम घुटने से मौत

Haldwani News In Hindi: हल्द्वानी के गौलापार में मंगलवार को दम घुटने से एक ही परिवार की तीन सदस्यों की मौत हो गई. मृतकों में एक 55 वर्षीय मां के साथ उनके दो बेटे शामिल हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 22 Jul 2026 07:58 AM (IST)
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उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, यहां दम घुटने एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक महिला और उनके दो बेटे शामिल है, मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं, दम घुटने से एक साथ तीन लोगों की मौत के बाद इलाके हड़कंप की स्थिति है.

घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हल्द्वानी के गौलापार में मंगलवार को दम घुटने से एक ही परिवार की तीन सदस्यों की मौत हो गई. मृतकों में एक 55 वर्षीय मां के साथ उनके दो बेटे शामिल हैं. घटना की सूचना पुलिस को दी गई है, पुलिस ने तीन लोगों की दम घुटने से मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है.

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शटरिंग खोलने उतरे थे तीनों लोग

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गौलापार के मानपुर पश्चिम गांव में रहने वाली सरस्वती देवी ने अपने घर में एक पानी की टंकी बनवाई थी. मंगलवार को सरस्वती देवी के बड़े बेटे इस पानी की टंकी की शटरिंग खोलने के लिए टंकी के अंदर गए और वहीं बेहोश हो गए. इसके बाद मां सरस्वती देवी अपने बेटे को बचाने के लिए पानी की टंकी में गईं लेकिन सरस्वती देवी भी बेहोश हो गईं.

तीन लोगों की मौत से परिवार में हड़कंप

बताया गया कि, मां और बड़े भाई को बचाने के लिए टंकी में गया छोटा भाई भी बेहोश हो गया. मां और उनके दो बेटों टंकी के भीतर दम घुटने की वजह से बेहोश हो गए. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं, एक साथ ही तीन लोगों की मौत के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है.

जहरीली गैस से दम घुटने से मौत की आशंका

घटना के बाबत पुलिस अधिकारी ने कहा, "आशंका है कि निर्माणाधीन टैंक के भीतर ऑक्सीजन की कमी अथवा जहरीली गैस बनने से तीनों की दम घुटने से मौत हो सकती है." हालांकि, पुलिस अधिकारी ने कहा है कि मौत की असली वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी.

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Input By : अंकित साह
Published at : 22 Jul 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Haldwani News UTTARAKHAND NEWS
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