हल्द्वानी में शुद्धिकरण मामले पर सियासत, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर शुद्धिकरण का मुद्दा गरमा गया है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की हल्द्वानी जनसभा के बाद कथित तौर पर कराए गए शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर पार्टी का आक्रोश अब सड़कों उतरता नजर आ रहा है. वहीं कांग्रेस इसे महज एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि खरगे और पूरे दलित समाज की गरिमा पर सीधा हमला मान रही है.

इसी कड़ी में सोमवार को उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष मदन लाल देहरादून स्थित डीजीपी कार्यालय के बाहर उपवास पर बैठ गए. कांग्रेस की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए. कांग्रेस की मांग के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है.

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देहरादून के साथ साथ हल्द्वानी में भी दिखा असर

केवल राजधानी में ही नहीं बल्कि हल्द्वानी में भी कांग्रेस के इस मुद्दे पर आक्रामक तेवर नजर आए, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एसएसपी कार्यालय पहुंच कर शुद्धिकरण यज्ञ करवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, साथ ही इस संबंध में एक तहरीर भी सौंपी है. वहीं देहरादून में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक जत्था धारा चौकी पहुंचा, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई.

क्या है शुद्धिकरण का पूरा मामला

पूरा मामला 8 अगस्त का है जब हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा हुई थी ,कांग्रेस का आरोप है कि सभा खत्म होते ही कुछ लोगों ने मंच का शुद्धिकरण यज्ञ करवाया, बीच में यह मुद्दा कुछ हफ्तों के लिए सुर्खियों से गायब सा हो गया था हालांकि 29 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इसे फिर हवा दे दी , इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर सक्रियता बढ़ाते हुए राज्यभर में आंदोलन खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी.

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