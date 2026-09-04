हल्द्वानी में ‘शुद्धिकरण’ विवाद ने पकड़ा तूल, हाईकोर्ट में दाखिल हुई PIL

उत्तराखंड में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद सामने आया कथित ‘शुद्धिकरण’ का चर्चित मामला अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय पहुंच गया है. देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता बैजनाथ की ओर से न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सुनवाई सम्भवतः 7 सितंबर को होगी.

याचिका में कहा गया है कि सभा के उपरांत सार्वजनिक रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण किए जाने से समाज में वैमनस्यता फैलने की आशंका बढ़ गई है. इस घटनाक्रम को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से अलग-अलग स्पष्टीकरण और धार्मिक बयानबाजी सामने आई थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था.

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घटना की सच्चाई के लिए मांगे गए सुबूत

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्यों, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग और क्षेत्र के सी.सी.टी.वी.फुटेज को तत्काल प्रभाव से संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए जाएं. इसके साथ ही याचिका में प्रदेश सरकार को इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रभावी और निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश देने का भी अनुरोध किया गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत भी इस घटना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर से मामला गर्माया था

यहां बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बीजेपी और आरएसएस को घेरा था साथ ही इस मामले में उत्तराखंड सरकार से एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की थी. इसके बाद हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ एक दलित युवक ने एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज करवा दिया था. जिसके बाद कांग्रेस ने प्रदेश में अलग-अलग जगह प्रदर्शन कर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए शिकायत की थी.

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