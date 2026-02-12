हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहल्द्वानी में डबल मर्डर से सनसनी, गल्ला मंडी में मिले युवक-युवती के कुचले शव, इलाके में दहशत

हल्द्वानी में डबल मर्डर से सनसनी, गल्ला मंडी में मिले युवक-युवती के कुचले शव, इलाके में दहशत

Haldwani News: उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. व्यस्ततम गल्ला मंडी में एक युवक और युवती के शव मिले हैं, जिनकी पत्थरों से निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है.

By : दानिश खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 Feb 2026 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. शहर के व्यस्ततम मंडी परिसर स्थित गल्ला मंडी क्षेत्र में एक युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई. दोनों की हत्या बेहद निर्ममता से पत्थरों से सिर कुचलकर की गई है. इस वीभत्स हत्याकांड के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं.

घटना का पता तब चला जब सुबह स्थानीय लोग मंडी क्षेत्र की ओर गए. वहां दो शव पड़े देख उनके होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि दोनों मृतकों के चेहरे बुरी तरह से कुचले हुए थे. आशंका जताई जा रही है कि हत्यारों ने पहचान छुपाने के उद्देश्य से भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया है. शवों की हालत देखकर यह साफ है कि वारदात को बेहद गुस्से या रंजिश के चलते अंजाम दिया गया है.

पुलिस के आला अधिकारी मौके पर

डबल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ अमित कुमार और कोतवाल विजय मेहता भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने पूरे इलाके को सील कर बारीकी से जांच शुरू कर दी है. फोरेंसिक टीम ने भी मौके से खून के नमूने और अन्य अहम साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या इसी स्थान पर हुई है या शवों को कहीं और मारकर यहां फेंका गया है.

सीसीटीवी और दस्तावेजों से सुराग की तलाश

पुलिस को शवों के पास से कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनके आधार पर मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, अभी तक आधिकारिक रूप से उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि रात के वक्त उस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा सके.

जल्द खुलासे का दावा

एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं जो संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं. उन्होंने दावा किया है कि पुलिस जल्द ही इस दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करेगी. फिलहाल, एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की गई है.

Published at : 12 Feb 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Haldwani Crime News Haldwani News UK NEWS
