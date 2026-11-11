हल्द्वानी की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा? राहुल और प्रियंका गांधी से मिले BJP एजेंट

उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित इंदिरानगर क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटवाने के कथित फर्जीवाड़े का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है. आरोप है कि फर्जी पहचान और ऑनलाइन पोर्टल की आईडी का दुरुपयोग कर दर्जनों मतदाताओं के नाम सूची से हटवाने की कोशिश की गई है.

इस पूरे मामले पर चौंकाने वाली बात यह है कि मामले को अदालत तक ले जाने वाले बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट इकराम अली ने दिल्ली पहुंचकर विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और पूरे प्रकरण की जानकारी दी है.

इकराम अली ने दिल्ली में कई नेताओं से की मुलाकात

इकराम अली स्वयं को बीजेपी का बूथ लेवल एजेंट बताते हैं और कहते हैं कि वे बीते छह महीनों से पार्टी एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं उनके अनुसार वे 30 अक्तूबर को दिल्ली पहुंचे जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रियंका गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम से भेंट की.

इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के प्रतिनिधि, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू - कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित इंडिया गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की. इकराम का कहना है कि उन्होंने नेताओं को इंदिरानगर क्षेत्र में पोर्टल आईडी के कथित दुरुपयोग और फर्जी पहचान के जरिये मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश के बारे में विस्तार से बताया.

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पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर , कोर्ट पहुंचा मामला

शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने पहले इस कथित फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस से की हालांकि इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई इसके बाद उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता ने छह अक्तूबर को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए इस आदेश पर रोक लगवाने के लिए पुलिस ने सत्र न्यायालय में स्थगन याचिका दाखिल की थी हालांकि 30 अक्तूबर को अदालत ने उसे खारिज कर दिया

शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे के अनुसार सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस अधिकारियों की ओर से पीड़ित पक्ष के रूप में याचिका दाखिल करने के अधिकार पर भी सवाल उठाए साथ ही संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर जांच करने की पुलिस की जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया गया

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत ने वनभूलपुरा पुलिस की स्थगन याचिका को खारिज किया अधिवक्ता पांडे का कहना है कि याचिका खारिज होने के बाद मजिस्ट्रेट का छह अक्तूबर का आदेश प्रभावी है और अब पुलिस को नियमानुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी

डिजिटल साक्ष्यों की होगी अहम जांच

यह प्रकरण हल्द्वानी के इंदिरानगर में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान का है इकराम अली का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान और लॉगिन का दुरुपयोग कर उनके नाम से 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन फार्म 7 जमा कर दिए उनके अनुसार ये आवेदन 12 अगस्त 2026 को भाग संख्या 134 के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किए गए थे जिसकी जानकारी उन्हें 20 अगस्त को मिली इकराम का कहना है कि न तो उन्होंने ये आवेदन किए और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए अधिकृत किया था

जांच में निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जमा फार्म-7, संबंधित यूजर आईडी लॉगिन विवरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य निर्णायक भूमिका निभाएंगे इनकी पड़ताल से यह स्पष्ट हो सकेगा कि आवेदन किसने जमा किए शिकायतकर्ता की पहचान और लॉगिन का इस्तेमाल किस तरह हुआ और क्या इस कथित फर्जीवाड़े में अन्य लोग भी शामिल थे फिलहाल आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी.