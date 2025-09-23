हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे पर मुकदमा दर्ज, 150 लोगों से ठगी का है आरोप

उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनस समेत 3 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है. कंपनी में लोगों से निवेश करने के बाद कंपनी बंद कर फरार हो गए. कंपनी में निवेश निवेशकों को जोड़ने और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाने में जावेद हबीब और उनके बेटे ने अहम भूमिका निभाई थी. पीड़ित के मुताबिक उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ कंपनी की ओर से किसी प्रकार की रिटर्न पेमेंट नहीं किया गया.

साल 2023 में जावेद हबीब अपने बेटे के साथ संभल आए थे, जहां उन्होंने फेशियल कंपनी का एक कार्यक्रम किया. इस कार्यक्रम में जावेद ने अपनी कंपनी फेशियल में लोगों से निवेश करने के लिए कहा था, करीब 150 से अधिक लोगों ने उनकी कंपनी में निवेश किया था. हालांकि काफी समय बीत जाने के बाद भी जब पीड़ित को पैसे नहीं मिले तो उन्होंने जावेद हबीब के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.





इस मामले पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया संभल में थाना रायसती में पीड़ितों ने शिकायत की थी. ASP आलोक भाटी ने पांच लोग की शिकायत मिलने के बाद जांच की और जांच के बाद पाया गया कि जावेद हबीब उनके बेटे अनस और एक अन्य साथी ने कंपनी के नाम से धोखाधड़ी की है. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ की फेशियल कंपनी के जरिए लोगों से ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की गई. पीड़ितों से वसूली गई रकम का कोई रिटर्न उन्हें नहीं दिया गया.

एसपी के अनुसार रॉयल पैलेस सराय तारीन संभल में आरोपियों ने एक मीटिंग बुलाई थी, इसमें करीब 100-150 लोगों को बुलाया गया 50 से 75 प्रतिशत तक मुनाफा दिलाने का लालच दिया गया. लोगों से बाइनैश कॉइन और बिटकॉइन ट्रेनिंग के नाम पर पैसा इन्वेस्ट कराया. लेकिन जब निवेशको ने पैसे वापस मांगा तो कंपनी को बंद कर आरोपी फरार हो गए.