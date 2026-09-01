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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगुन्नौर से मुलायम सिंह थे MLA, डीपी यादव का फैक्टर भी करता है काम, 2027 में क्या होगा?

गुन्नौर से मुलायम सिंह थे MLA, डीपी यादव का फैक्टर भी करता है काम, 2027 में क्या होगा?

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के रामखिलाड़ी यादव गुन्नौर से विधायक बने. बीजेपी ने अजीत यादव को टिकट दिया. बसपा ने फिरोज को प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने विजय शर्मा को चुनाव लड़ाया.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 12:29 PM (IST)
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यूपी के संभल जिले की गुन्नौर सीट की विधानसभा संख्या 111 है. गुन्नौर संभल जिले और बदायूँ लोकसभा सीट का हिस्सा है. पहले गुन्नौर बदायूँ जिले का हिस्सा हुआ करता था लेकिन जब संभल नया जिला बना तो गुन्नौर को संभल में शामिल कर दिया गया. गंगा नदी के किनारे बसा हुआ गुन्नौर एक ऐतिहासिक कस्बा है. देश के आजादी के आंदोलन में भी गुन्नौर के स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था.

गुन्नौर को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है. मुलायम सिंह यादव गुन्नौर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके है. 1989 में आखिरी बार कांग्रेस इस विधानसभा सीट पर चुनाव जीत पाई थी. 1989 के बाद से आज लगभग 37 साल बाद भी कांग्रेस का इस सीट पर कोई नामो निशान नजर नहीं आता है. साल 1993 में समाजवादी पार्टी पहली बार गुन्नौर में अपने सिंबल पर चुनाव जीती. 2002 में जेडीयू से अजीत यादव गुन्नौर से विधायक बने. इसके बाद 2004, 2007, 2012 में सपा ने गुन्नौर में जीत हासिल की. लेकिन साल 2017 में बीजेपी के अजीत यादव ने सपा को हरा दिया और विधायक बन गए. 2022 में सपा एक बार गुन्नौर में जीत गई. गुन्नौर में डीपी यादव का भी एक फैक्टर काम करता है.

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के रामखिलाड़ी यादव गुन्नौर से विधायक बने. बीजेपी ने अजीत यादव को टिकट दिया. बसपा ने फिरोज को प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने विजय शर्मा को चुनाव लड़ाया.

2026 में एसआईआर के बाद गुन्नौर विधानसभा सीट पर 3,45,685 मतदाता हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में गुन्नौर विधानसभा सीट पर 4,15,282 मतदाता थे. एसआईआर के बाद गुन्नौर विधानसभा सीट पर 69,597 मतदाता कम हुए हैं. यानी इस सीट पर बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटे हैं.

गुन्नौर विधानसभा सीट पर लगभग 1.75 लाख यादव मतदाता हैं. गुन्नौर एक यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है. इसीलिए सपा के साथ साथ बीजेपी भी इस सीट पर यादव प्रत्याशी ही उतारती है.

2022 में गुन्नौर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे क्या कहते हैं, आइए एक नजर डाल लेते हैं-

1. सपा - 1,23,969
2. बीजेपी- 94,440
3. बसपा- 15,068
4. नोटा- 2,601
5. कांग्रेस- 1,694

2022 के विधानसभा चुनाव में गुन्नौर विधानसभा सीट पर सपा ने जीत हासिल की. सपा के रामखिलाड़ी यादव ने बीजेपी के अजीत यादव को 29,529 वोटों से हरा दिया. बीजेपी को लगभग 94 हजार वोट मिले. बसपा को लगभग 15 हजार वोट हासिल हुए. ऐसा लगता है कि कांग्रसे के पीछे नोटा पड़ा हुआ है. गुन्नौर सीट पर भी कांग्रेस को नोटा से कम वोट मिले. नोटा ने कांग्रेस को लगभग 1 हजार वोटों से हरा दिया. 

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 51.38 प्रतिशत और बीजेपी को 39.14 फीसदी वोट मिले. दोनों दलों के बीच लगभग 11 फीसदी वोटों का अंतर रहा. 

2022 में गुन्नौर सीट पर सपा को यादव मुस्लिम के साथ अन्य पिछड़े वर्ग में प्रजापति-पाल का वोट मिला. बीजेपी का यादव प्रत्याशी होने के नाते कुछ गांवों में सपा को ब्राह्मण वोट भी मिले. जबकि बीजेपी को गैर यादव ओबीसी और सामान्य वर्ग का वोट मिला. बीएसपी इस सीट पर अपने मूल वोट को पूरी तरह नहीं बचा पाई. बीएसपी का वोट भी भाजपा और सपा में बंटा. लेकिन बीएसपी ने लगभग 60 फीसदी अपना मूल वोट ले लिया. 

2022 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव आ गए. 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने बदायूँ लोकसभा सीट से आदित्य यादव और बीजेपी ने दुर्विजय शाक्य को टिकट दिया. 

2024 लोकसभा चुनाव में गुन्नौर विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. सपा- 1,22,044
2. बीजेपी- 82,012
3. बसपा- 13,841

 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा गुन्नौर विधानसभा सीट पर आगे रही. सपा के आदित्य यादव ने बीजेपी के दुर्विजय शाक्य को लगभग 40 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को मात्र 13 हजार वोट ही मिल पाए. 2024 में सपा ने अपने जीत के अंतर को बढ़ाया है. 2022 में सपा ने 29 हजार वोटों से जीत हासिल की थी तो 2024 में गुन्नौर में सपा ने बीजेपी को 40 हजार वोटों से हरा दिया.

हालांकि 2022 के मुकाबले 2024 में गुन्नौर सीट पर सपा को लगभग 1 हजार वोट कम मिले. वहीं बीजेपी को लगभग 10 हजार वोट कम हासिल हुए. दोनों ही दलों को उन जातियों का पूरा समर्थन मिला, जिनका 2022 में मिला था. 

गुन्नौर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. यादव- 1.65 लाख
2. एससी- 50 हजार
4. मुस्लिम- 35 हजार
5. खड़गवंशी- 15 हजार
6. सैनी- 30 हजार
7. ब्राह्मण- 15 हजार
8. क्षत्रिय- 10 हजार
9. वैश्य- 14 हजार
10. पाल- 7 हजार
11. प्रजापति- 4 हजार
12. कश्यप- 4 हजार 

गुन्नौर विधानसभा सीट यादव बाहुल्य है. दूसरे नंबर पर एससी मतदाता हैं, जिसमें से लगभग 30 हजार बसपा के मूल वाले मतदाता माने जाते हैं. गैर यादव ओबीसी वोट भी लगभग 60 हजार के आसपास हैं और सामान्य वर्ग के मतदाता भी 40 हजार के करीब हैं. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 12:29 PM (IST)
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UP NEWS SAMBHAL NEWS Vishal Vishleshan
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