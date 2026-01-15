रामनगर: पत्थर से सिर कुचलकर 18 साल के लड़के की निर्मम हत्या, नहर किनारे खून से लथपथ मिला शव

रामनगर के गूलरघट्टी क्षेत्र में गुरुवार (15 जनवरी) सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहाँ एक 18 वर्षीय युवक की अज्ञात हमलावरों ने पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है और मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

घटना रामनगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गूलरघट्टी की है. गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों ने भगवान दास की चक्की के पीछे सिंचाई नहर के किनारे एक युवक का शव देखा. शव पूरी तरह खून से लथपथ था और सिर पर गहरे जख्म थे. ग्रामीणों की सूचना पर कोतवाल सुशील कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

समीर उर्फ लक्की के रूप में हुई पहचान

पुलिस ने जब शव की शिनाख्त कराई तो उसकी पहचान आदर्श नगर कॉलोनी निवासी समीर उर्फ लक्की (18 वर्ष) के रूप में हुई. मौके पर पहुंचे मृतक के बड़े भाई इमरान ने बताया कि समीर बुधवार शाम करीब 7 बजे घर से निकला था. जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटा, तो परिवार वालों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. सुबह पुलिस के जरिए उन्हें इस अनहोनी की जानकारी मिली.

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

हत्या की निर्मम प्रकृति को देखते हुए पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया. घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं ताकि आरोपियों तक पहुँचा जा सके. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस की जांच और आरोपियों की तलाश

परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है. कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ जारी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारों को बेनकाब कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.