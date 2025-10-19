हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगुजरात में जैन समुदाय ने खरीदीं 186 लग्जरी कारें, डिस्काउंट में बचाए 21 करोड़ रुपये! क्या है मामला?

गुजरात में जैन समुदाय ने खरीदीं 186 लग्जरी कारें, डिस्काउंट में बचाए 21 करोड़ रुपये! क्या है मामला?

Gujrat News: गुजरात में जैन समुदाय ने 21 करोड़ रुपये की छूट प्राप्त कर 186 महंगी (लग्जरी) कारें खरीदकर 21 करोड़ रुपये की बचत की है. प्रत्येक सदस्य ने औसतन 8 से 17 लाख रुपये की बचत की है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 19 Oct 2025 02:01 PM (IST)
गुजरात में जैन समुदाय ने 21 करोड़ रुपये की छूट प्राप्त कर 186 महंगी (लग्जरी) कारें घर लाकर अपनी जबर्दस्त खरीद क्षमता दिखाई है. जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन (जेआईटीओ) के उपाध्यक्ष हिमांशु शाह ने शनिवार को बताया कि बीएमडब्ल्यू, ऑडी और मर्सिडीज जैसे लक्जरी वाहन ब्रांड के साथ यह ‘अपनी तरह का अनूठा सौदा’ जेआईटीओ द्वारा किया गया.

उन्होंने बताया कि जेआईटीओ एक गैर-लाभकारी सामुदायिक संस्था है जिसके पूरे भारत में 65,000 सदस्य हैं. शाह ने कहा, ‘‘ये 186 लक्जरी कारें, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 60 लाख रुपये से 1.3 करोड़ रुपये के बीच है, इस साल जनवरी से जून के बीच पूरे भारत में उनके मालिकों को सौंप दी गईं. जेआईटीओ के राष्ट्रव्यापी अभियान से हमारे सदस्यों को छूट के रूप में 21 करोड़ रुपये की बचत हुई.’’

जैन समुदाय के लोगों ने खरीदी अधिकांश कारें

उन्होंने कहा कि संगठन केवल एक सुविधा प्रदाता के रूप में था और उसे इस सौदे से कोई लाभ नहीं हुआ. शाह ने कहा कि अधिकांश कारें गुजरात के जैन समुदाय के लोगों ने खरीदीं. इस पहल के सूत्रधार नितिन जैन ने बताया कि यह सब तब शुरू हुआ जब कुछ जेआईटीओ सदस्यों ने समुदाय की मजबूत क्रय शक्ति का लाभ उठाकर कार विनिर्माताओं से भारी छूट हासिल करने का सुझाव दिया.

समुदाय के कुछ सदस्यों ने पहले ही खरीद ली थीं कारें

उन्होंने कहा, “चूंकि क्रय शक्ति जैन समुदाय की प्रमुख खूबियों में से एक है, इसलिए हमने अपने सदस्यों की खरीदारी पर ज्यादा छूट सुनिश्चित करने के लिए ब्रांड से सीधे संपर्क करने का विचार बनाया. कार विनिर्माताओं ने भी इसे फायदेमंद समझा और हमें छूट की पेशकश की क्योंकि इस सौदे से उनकी विपणन लागत कम हो गई.” उन्होंने बताया कि भारी छूट की बात फैलने से पहले ही समुदाय के कुछ सदस्यों ने शुरुआत में कारें खरीद लीं.

जेआईटीओ सदस्यों ने खरीदीं 186 कारें

जैन ने मजाकिया अंदाज में कहा, “जल्द ही, अन्य जेआईटीओ सदस्यों ने भी कारें खरीदना शुरू कर दिया. कुल मिलाकर, 186 कारें खरीदी गईं और 21 करोड़ रुपये की बचत हुई. औसतन, प्रत्येक सदस्य ने आठ लाख रुपये से 17 लाख रुपये के बीच बचाए, जो परिवार के किसी सदस्य के लिए एक और कार खरीदने के लिए पर्याप्त हैं.”

उन्होंने आगे बताया कि अपने सफल लक्जरी कार सौदे से उत्साहित जेआईटीओ ने अब ‘उत्सव’ नाम से एक नई पहल शुरू की है, जिसमें आभूषण, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रमुख ब्रांड के साथ इसी तरह की व्यवस्था की गई है.

Published at : 19 Oct 2025 02:01 PM (IST)
Ahmedabad News GUJARAT NEWS
