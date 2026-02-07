ग्रेटर नोएडा: युवती ने सोसाइटी की 5वीं मंजिल से कूद कर की आत्महत्या, सुसाइड नोट भी मिला

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आत्महत्या का मामला सामने आया है. जहां 31 वर्षीय युवती ने सोसाइटी की पांचवीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली, युवती के द्वारा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है.

दरसल मूलरूप से जौनपुर के खोजी गांव की रहने वाली बरखा सिंह(30) जलपुरा गांव के ट्विंस बिल्डिंग में अपनी नानी के साथ बचपन से ही रहती थी. युवती की मां की मौत उसके बचपन में ही हो चुकी थी, वही उसके पिता उससे अलग रहते हैं.

वहीं देर रात करीब 8:30 बजे युवती अपने फ्लैट की छत पर गई और वहां से उसने पांचवी मंजिल से कूदकर कर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस को मृतका के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने लिखा कि महादेव ,मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है, मैं अब जीना नहीं चाहती. मेरी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए.

मानसिक रूप से तनाव में रहती थी युवती

जांच में यही पता चला है कि उसको उसकी नानी ने पढ़ाया लिखाया है, पुलिस को परिजनों ने बताया कि युवती पिछले कई दिन से मानसिक रूप से तनाव में रहती थी, उसका सपना मेकअप आर्टिस्ट बनने का था, जिसके लिए वह काफी समय से प्रयास कर रही थी, मगर निजी कारणों और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते वह अवसाद में रहने लगी थी. वहीं पुलिस के अनुसार अभी परिजनों के द्वारा इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं दी गई है,और पुलिस द्वारा इस घटना की जांच पड़ताल की जा रही है.

