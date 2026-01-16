यूपी: ग्रेटर नोएडा में बनेगी जापानी इंडस्ट्रियल सिटी, 500 एकड़ में विदेशी निवेश का बड़ा प्लान

ग्रेटर नोएडा का यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र अब अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक निवेश के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) यीडा सिटी में विश्वस्तरीय जापानी इंडस्ट्रियल सिटी विकसित करने की दिशा में सक्रिय हो गया है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत करीब 500 एकड़ भूमि पर विशेष रूप से जापानी कंपनियों के लिए अत्याधुनिक औद्योगिक नगर बसाया जाएगा.

इस औद्योगिक सिटी में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़क व लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, निर्बाध बिजली-पानी आपूर्ति, निवेशक-अनुकूल नीतियां और उत्कृष्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी. इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, एआई और अन्य हाई-टेक सेक्टर में जापानी निवेश को आकर्षित करना है.

सीईओ राकेश कुमार सिंह ने दी परियोजना को गति

यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण ने इस परियोजना को गति दी है. हाल ही में राजस्थान के नीमराना स्थित सफल जापानी इंडस्ट्रियल ज़ोन का अध्ययन कर उसी मॉडल पर यीडा सिटी में जापानी औद्योगिक नगर की योजना तैयार की गई है. भूमि आवंटन, आधारभूत सुविधाएं और सप्लाई चेन को लेकर विशेष रणनीति बनाई जा रही है.

वहीं यह परियोजना को मजबूत बनाने के लिए यीडा ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो) के साथ संवाद बढ़ाया है. कई जापानी कंपनियां पहले ही इस क्षेत्र में निवेश को लेकर रुचि जता चुकी हैं. 16 जनवरी को दिल्ली में जेट्रो के साथ अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें कंपनियों की जरूरतों और अपेक्षाओं पर विस्तार से चर्चा होगी.

जेवर एअरपोर्ट के पास बनेगी सिटी

यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि यह इंडस्ट्रियल सिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के निकट प्रस्तावित है, जिससे वैश्विक कनेक्टिविटी का बड़ा लाभ मिलेगा. परियोजना के पूरा होने पर हजारों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश मानचित्र पर और मजबूत होगा.

यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि क्लस्टर-आधारित विकास, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने वाली नीतियां इस जापानी इंडस्ट्रियल सिटी को सफल बनाने की कुंजी होंगी. यह परियोजना प्रस्तावित सिंगापुर सिटी के साथ मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को एशिया के प्रमुख निवेश गंतव्यों में शामिल करने में अहम भूमिका निभाएगी.