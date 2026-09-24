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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: 9 लोगों की दर्दनाक मौत, सामने आई यात्रियों की लिस्ट

ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: 9 लोगों की दर्दनाक मौत, सामने आई यात्रियों की लिस्ट

यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने के हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों के नाम सामने आए हैं. हादसे को लेकर जांच जारी है और यात्रियों की सूची सामने आने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 24 Sep 2026 12:31 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा में हुए भीषण बस अग्निकांड के बाद बस में सवार यात्रियों की सूची सामने आई है. गौतम बुद्ध नगर के ADM अजीत कुमार के मुताबिक, हादसे के वक्त स्लीपर बस में करीब 35 यात्री सवार थे. बस दिल्ली से महोबा जा रही थी. हादसा रात करीब 11 बजकर 15 मिनट पर हुआ. शुरुआती जानकारी में बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आई है.

ADM अजीत कुमार ने बताया कि हादसे में अब तक 9 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है. कुछ यात्री घायल भी हुए हैं. घायलों को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद करीब 15 यात्रियों को विशेष वाहन से महोबा भेजा गया. वहीं, एक महिला का इलाज अभी आरोग्य अस्पताल में चल रहा है.

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सामने आई बस यात्रियों की सूची

हादसे के बाद जिन यात्रियों के नाम सामने आए हैं, उनमें वीरेंद्र कुमार सिंह, विश्वामित्र यादव, ओमजी गुप्ता, अंकित राजपूत, गौकुल, प्रवेश कुमार, मानव द्विवेदी, रोनी विश्वास, प्रभुदयाल गुप्ता, उत्कर्ष गुप्ता, सीसपाल सिंह, सुनील कुमार, रिंकी राजपूत, रविंद्र राजपूत, विकास कुमार, मुकेश गोस्वामी, हरिशरण गुप्ता और उषा गुप्ता शामिल हैं.

प्रशासन की ओर से यात्रियों और उनके परिवारों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शवों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है.


ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: 9 लोगों की दर्दनाक मौत, सामने आई यात्रियों की लिस्ट

पुलिस ने बस को कब्जे में लिया

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी. करीब 15 यात्रियों को रेस्क्यू कर विशेष वाहन से महोबा भेजा गया, जबकि कुछ यात्री अपने निजी वाहनों से भी मौके से चले गए.

ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड का खौफनाक Video, 9 की मौत, यात्रियों ने बताई आंखो देखी

पुलिस ने जली हुई बस को कब्जे में ले लिया है. हादसा कैसे हुआ और आग लगने की सही वजह क्या थी, इसकी जांच की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि पीड़ित परिवारों और प्रभावित यात्रियों को हर संभव मदद दी जा रही है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 24 Sep 2026 12:31 PM (IST)
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UP NEWS Greater Noida News
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