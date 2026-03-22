ढाई लाख में नवजात की डील! ग्रेटर नोएडा में बच्ची बेचने का गिरोह बेनकाब, नर्स समेत 3 पकड़े

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उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 10 दिन की नवजात बच्ची को 2.60 लाख रुपये में बेचने की साजिश का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. इस मामले में एक निजी अस्पताल की नर्स सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस अस्पताल की मालकिन की भूमिका की भी जांच कर रही है. यह मामला तब सामने आया जब ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में रहने वाले दंपती ने बच्चा गोद लेने की इच्छा से सोशल मीडिया पर जानकारी जुटानी शुरू की.

कुछ संदिग्ध लोगों ने उनसे संपर्क कर बच्चा दिलाने के नाम पर मोटी रकम मांगी. इस दौरान यह सौदा 2.60 लाख में तय हुआ. दंपती ने सतर्कता बरतते हुए इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को दी.

दंपत्ति को गोलचक्कर पर बुलाया

सूचना मिलने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU), बाल कल्याण समिति और बिसरख कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई. आरोपियो ने दंपती को बच्ची दिखाने के लिए बिसरख गोलचक्कर के पास बुलाया. शनिवार शाम करीब 4:30 बजे, जब एक महिला 10 दिन की बच्ची को लेकर मौके पर पहुँची, तो सादे कपड़ो में तैनात पुलिस टीमो ने उसे रंगे हाथो पकड़ लिया. हिरासत में ली गई महिला ग्रेनो वेस्ट के एक निजी अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत है.

अस्पताल की भूमिका की होगी जांच

पुलिस के अनुसार, अस्पताल की मालकिन और एक अन्य व्यक्ति की भी इस प्रकरण में संलिप्तता पाई गई है, जिनसे पूछताछ जारी है. पुलिस को संदेह है कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई गिरोह सक्रिय है, जो बच्चा गोद लेने के इच्छुक लोगों को निशाना बनाते हैं.

अभी तक बच्ची के असली माता-पिता का पता नहीं चल पाया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बच्ची को चोरी किया गया था या माता-पिता की सहमति से बेचा जा रहा था. बरामद बच्ची को फिलहाल नोएडा के साई कृपा शेल्टर होम भेज दिया गया है.