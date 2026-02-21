यूपी: ग्रेटर नोएडा की इस सोसाइटी में फटी पाइपलाइन, 24 घंटे पानी को तरसे 7000 लोग

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजीडेंशिया सोसायटी में पाइपलाइन फटने से बड़ा जल संकट खड़ा हो गया. करीब 2200 परिवारों के लगभग 7000 लोग 24 घंटे तक पानी के लिए परेशान रहे. बुधवार (18 फरवरी) सुबह अचानक 29 टावरों में पानी की सप्लाई बंद हो गई, जिससे पूरे दिन अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

निवासियों का कहना है कि देर रात करीब 11 बजे मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन फट गई थी, लेकिन इसकी जानकारी समय पर नहीं दी गई. सुबह जब लोग ऑफिस और बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे थे, तब नल सूखे मिले. कई घरों में नहाना, खाना बनाना और सफाई जैसे रोजमर्रा के काम अटक गए. लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया.

टैंकर और बोतलबंद पानी का सहारा

पानी खत्म होने के बाद सोसायटी में टैंकर मंगवाए गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. कई परिवारों ने पास की दुकानों से बोतलबंद पानी खरीदा. कुछ लोगों को निजी टैंकर बुलाकर बाल्टियों से पानी अपने फ्लैट तक ले जाना पड़ा.

खासकर महिलाओं और बच्चों को काफी दिक्कत उठानी पड़ी. निवासियों का कहना है कि इतना मेंटेनेंस देने के बावजूद इस तरह पानी ढोना पड़ना बेहद निराशाजनक है.

सोसायटी निवासी सुमित जलोटा ने बताया कि शिकायत के बावजूद जल आपूर्ति बहाल करने में काफी देर हुई. वहीं एक अन्य निवासी दीपांकर ने कहा कि यह पहली बार नहीं है. पहले भी कई बार पानी की सप्लाई बाधित हो चुकी है, लेकिन बिल्डर और मेंटेनेंस विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

देर रात बहाल हुई आपूर्ति

दूसरे दिन करीब 11 बजे रात में पानी की सप्लाई आंशिक रूप से शुरू हुई और आधी रात तक हालात सामान्य हुए. लेकिन पूरे दिन की परेशानी ने लोगों में गुस्सा भर दिया है. निवासियों का साफ कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च कर फ्लैट लेने और मोटा मेंटेनेंस चार्ज देने के बाद भी अगर बुनियादी सुविधा नहीं मिले, तो यह बेहद चिंताजनक बात है.