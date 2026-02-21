हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: ग्रेटर नोएडा की इस सोसाइटी में फटी पाइपलाइन, 24 घंटे पानी को तरसे 7000 लोग

यूपी: ग्रेटर नोएडा की इस सोसाइटी में फटी पाइपलाइन, 24 घंटे पानी को तरसे 7000 लोग

UP News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजीडेंशिया सोसायटी में पाइपलाइन फटने से 2200 परिवारों के 7000 लोग 24 घंटे तक पानी संकट से जूझते रहे. टैंकर के सहारे किसी तरह हालात संभाले गए.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 21 Feb 2026 07:45 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजीडेंशिया सोसायटी में पाइपलाइन फटने से बड़ा जल संकट खड़ा हो गया. करीब 2200 परिवारों के लगभग 7000 लोग 24 घंटे तक पानी के लिए परेशान रहे. बुधवार (18 फरवरी) सुबह अचानक 29 टावरों में पानी की सप्लाई बंद हो गई, जिससे पूरे दिन अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

निवासियों का कहना है कि देर रात करीब 11 बजे मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन फट गई थी, लेकिन इसकी जानकारी समय पर नहीं दी गई. सुबह जब लोग ऑफिस और बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे थे, तब नल सूखे मिले. कई घरों में नहाना, खाना बनाना और सफाई जैसे रोजमर्रा के काम अटक गए. लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया.

टैंकर और बोतलबंद पानी का सहारा

पानी खत्म होने के बाद सोसायटी में टैंकर मंगवाए गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. कई परिवारों ने पास की दुकानों से बोतलबंद पानी खरीदा. कुछ लोगों को निजी टैंकर बुलाकर बाल्टियों से पानी अपने फ्लैट तक ले जाना पड़ा.

खासकर महिलाओं और बच्चों को काफी दिक्कत उठानी पड़ी. निवासियों का कहना है कि इतना मेंटेनेंस देने के बावजूद इस तरह पानी ढोना पड़ना बेहद निराशाजनक है.

सोसायटी निवासी सुमित जलोटा ने बताया कि शिकायत के बावजूद जल आपूर्ति बहाल करने में काफी देर हुई. वहीं एक अन्य निवासी दीपांकर ने कहा कि यह पहली बार नहीं है. पहले भी कई बार पानी की सप्लाई बाधित हो चुकी है, लेकिन बिल्डर और मेंटेनेंस विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

देर रात बहाल हुई आपूर्ति

दूसरे दिन करीब 11 बजे रात में पानी की सप्लाई आंशिक रूप से शुरू हुई और आधी रात तक हालात सामान्य हुए. लेकिन पूरे दिन की परेशानी ने लोगों में गुस्सा भर दिया है. निवासियों का साफ कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च कर फ्लैट लेने और मोटा मेंटेनेंस चार्ज देने के बाद भी अगर बुनियादी सुविधा नहीं मिले, तो यह बेहद चिंताजनक बात है.

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: ग्रेटर नोएडा की इस सोसाइटी में फटी पाइपलाइन, 24 घंटे पानी को तरसे 7000 लोग
यूपी: ग्रेटर नोएडा की इस सोसाइटी में फटी पाइपलाइन, 24 घंटे पानी को तरसे 7000 लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर फिर मंडराया खतरा? इस केस की वजह से बढ़ सकती हैं मुश्किलें
UP: राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर फिर मंडराया खतरा? इस केस की वजह से बढ़ सकती हैं मुश्किलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रुड़की में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का खुलासा, जनसेवा केंद्र की आड़ में चल रहा था गोरखधंधा
रुड़की में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का खुलासा, जनसेवा केंद्र की आड़ में चल रहा था गोरखधंधा
Advertisement

वीडियोज

US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Janhit: कांग्रेस को AI समिट से परेशानी क्यों ? | Bharat Mandapam | Youth Congress Protest | Delhi
Bharat Ki Baat: PDA पर नजर..सवर्णों के रूठने का डर? | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया? AI Summit में बवाल पर सटीक विश्लेषण !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
इंडिया
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
विश्व
Trump Tariff: 'दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है अमेरिका', टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को दो टूक 
'दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है अमेरिका', टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को दो टूक 
क्रिकेट
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?' टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?'भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
महाराष्ट्र
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
जनरल नॉलेज
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
हेल्थ
High Blood Pressure In Young Adults: 20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget