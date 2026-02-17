ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुट्टू का आटा खाने से 40 लोग हुए थे बीमार, अब दुकान और गोदाम किया सील

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुट्टू का आटा खाने से 40 लोगों के बीमार पड़ने के मामले में बिसरख पुलिस और खाद्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. टीम ने कुट्टू का आटा बेचने वाली दुकान और उसके गोदाम को सील कर दिया है. इस कार्रवाई से विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है. यह घटना शिवरात्रि के दिन हुई, जब बिसरख थाना क्षेत्र की सुपरटेक इकोविलेज-3, रॉयल कोर्ट और हिमालय प्राइड सोसाइटी में रहने वाले 40 लोगों की तबीयत कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ गई. जिसके बाद इन सभी लोगों को पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अस्पताल से ही पुलिस को यह सूचना मिली थी. बिसरख पुलिस ने तत्काल खाद्य विभाग को सूचित किया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तहरीर पर बिसरख थाने में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया गया.

दुकानों से भरे गए नमूने

इस मामले में खाद्य विभाग और बिसरख पुलिस की संयुक्त टीम ने सुपरटेक इकोविलेज-3, रॉयल कोर्ट और हिमालय प्राइड सोसाइटी में स्थित दुकानों की जांच की. सभी दुकानों से नमूने लिए गए. जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर रॉयल कोर्ट सोसाइटी स्थित प्रशांत जनरल स्टोर को सील कर दिया गया.

गोदाम को भी किया गया सील

दुकान संचालकों से पूछताछ में पता चला कि सभी ने एचडी स्पाइसेस, ग्राम चिपियाना से कुट्टू का आटा खरीदा था. इस कंपनी का गोदाम चिपियाना बुजुर्ग में है. सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम पर छापा मारा और अनियमितता पाए जाने पर उसे भी सील कर दिया. अन्य दुकानों से भी खाद्य विभाग नमूने लेकर आगे की कार्रवाई कर रहा है.

इस कार्रवाई के दौरान बिसरख पुलिस ने गोदाम मालिक सहित कुल चार लोगों को हिरासत में लिया है. उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.इस घटना को लेकर स्थानीय नागरिकों में भी स्वास्थ्य विभाग के प्रति आक्रोश है.