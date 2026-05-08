ग्रेटर नोएडा: जिस दोस्त ने जान बचाई उसी पर जताया मारने का शक, पुलिस ने जांच की तो पलटा मामला

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क हादसे में घायल हुए युवक की जान बचाने वाले दोस्त को ही हादसे का आरोपी बना दिया गया और उसके खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने में केस दर्ज कर गिरफ्तार करवा दिया. पुलिस ने जब पूरे मामले की छानबीन की तो मामला कुछ और ही निकला. जिसके बाद ये घटना आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

दरअसल ये मामला कासना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है. यहां के लडपुरा गांव में रहने वाले नीरज कुमार को उसका दोस्त आकाश अपने साथ बाहर कहीं ले गया था. जिसके कुछ समय बाद आकाश ने नीरज के जीजा शिवकुमार को जानकारी दी कि उसका (नीरज) एक्सीडेंट हो गया है और उसे नोएडा के ही जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये सुनकर घर में हड़कंप मच गया.

जान बचाने वाले पर दर्ज कराया मुकदमा

नीरज के जीजा शिवकुमार फौरन उस अस्पताल में पहुंचे जहां वो भर्ती था, जिसके बाद उन्हें शक हुआ कि आकाश ने उसके साथ मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई हैं. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया. इसके बाद शिवकुमार ने आकाश के खिलाफ ही कासना पुलिस थाने में मारपीट का केस दर्ज करा दिया. शिवकुमार ख़ुद ही आकाश को अपने साथ कासना थाने ले गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस ने जाँच की तो पलटा मामला

पुलिस ने जब इसे मामले में पूछताछ शुरू की तो आकाश ने सारी बातें बताई, जिसके बाद पुलिस ने जिस एंबुलेंस नीरज को अस्पताल लाया गया था, उसके ड्राइवर से बात की. घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की और उनके बयान लिए. पुलिस ने उस व्यक्ति के भी बयान लिए जिसने घायल को सबसे पहले बुलंदशहर जिला अस्पताल पहुंचाया था.

सभी लोगों से पूछताछ के बाद मामला पूरा पलट गया. जांच में सामने आया कि नीरज और आकाश दोनों साथ में बुलंदशहर गए थे. हादसा बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के ग्राम सराय जगन्नाथपुर में शाम करीब तीन बजे हुआ था. जिसमें नीरज को ज्यादा चोटें आई थीं जबकि आकाश के पैर और हाथ में मामूली चोटें आईं.

पूरा मामला साफ़ होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक पर लगाई गई सभी गंभीर धाराओं को हटा दिया है. पुलिस ने कहा कि वो इस मामले पर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.