ग्रेटर नोएडा: तेज रफ्तार होंडा सिटी ने डीजल भर रहे दो भाइयों को कुचला, दोनों की मौत

ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई. बोलेरो कार में डीजल डालते समय तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने उन्हें कुचल दिया. मुआवजे और आरोपी कार चालक की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने एनपीएक्स चौकी का घेराव कर प्रदर्शन किया. सूचना मिलने पर ADCP समेत अन्य आला अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराया. वहीं, पुलिस ने कार को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

नॉलेज पार्क कोतवाली के कोंडली बांगर गांव निवासी गौरव शर्मा अपनी बोलेरो कार में सवार होकर शॉपिंग करने के लिए गए थे. वापस लौटते समय वह यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से कुछ दूरी आगे पहुंचे, तभी उनकी कार में डीजल खत्म हो गया. उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को ई-रिक्शा में बैठाकर घर भेज दिया. साथ ही गौरव शर्मा के बड़े भाई मनोज शर्मा का एक बेटा कार में बैठा हुआ था. गौरव ने अपने भाई मनोज से डीजल मंगवाया था. मनोज कोंडली गांव के आसपास मोमोज की ठेली लगाता है.

डीजल डालते समय तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया

जैसे ही दोनों भाई कार में डीजल डाल रहे थे, तभी तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने उन्हें कुचल दिया. घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

परिजनों ने चौकी का घेराव किया

सोमवार को भारी संख्या में परिजन व अन्य ग्रामीण एनपीएक्स पुलिस चौकी पर पहुंच गए, जहां उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों प्रदर्शन किया. साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की. ग्रेटर नोएडा ADCP सुधीर कुमार ने आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी दी. साथ ही उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है.

खुशी की जगह गमगीन हुआ माहौल

मनोज शर्मा के चार बच्चे हैं, जबकि गौरव के एक बेटी और दो बेटे हैं. मनोज की जलपुरा की रहने वाली बहन सोमवार को रात जगाने के लिए आने वाली थी. उसके कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए गौरव परिवार के साथ शॉपिंग करने के लिए गया था. घटना के बाद घर में कोहराम मच गया है.

आरोपी सिद्धार्थ को किया गिरफ्तार

हादसे की घटना को अंजाम देने के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया था. पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए कार को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. ADCP ने बताया कि इस मामले में सेक्टर-168 के लोट्स जिंक सोसाइटी निवासी सिद्धार्थ कात्यायन पुत्र संतोष कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह हादसा तेज रफ्तार गाड़ियों के खतरे और सड़क सुरक्षा की जरूरत को एक बार फिर रेखांकित करता है. दो भाइयों की असमय मौत ने पूरे परिवार को गम में डुबो दिया है.