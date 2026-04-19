हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGreater Noida News: शराब के ठेके के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, महिलाओं का फूटा गुस्सा

Greater Noida News: शराब के ठेके के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, महिलाओं का फूटा गुस्सा

Greater Noida News In Hindi: ग्रेटर नोएडा में मॉल में खुले शराब के ठेके के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से ठेका हटाने की मांग की.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 19 Apr 2026 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-36 में रविवार (19 अप्रैल) को स्थानीय निवासियों का गुस्सा सड़क पर दिखा. सैकड़ों की संख्या में लोग सेक्टर के गेट नंबर-2 पर स्थित एक मॉल में खुले शराब के ठेके के खिलाफ इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग शामिल रहे, जिन्होंने ठेके को हटाने की मांग की.

स्थानीय महिलाओं का कहना है कि इस ठेके के खुलने के बाद से माहौल बिगड़ गया है. उनका आरोप है कि देर रात तक लोग गाड़ियों में बैठकर शराब पीते हैं और आने-जाने वाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं.

'जनता के गुस्से का मीटर...', अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया बिजली की ठगी का आरोप

सेक्टर निवासी शशि ने बताया कि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं. उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि शाम के बाद घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है.

नियमों के खिलाफ ठेका खोलने का आरोप

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यह ठेका नियमों को नजरअंदाज कर खोला गया है. सेक्टर-36 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अजय भाटी ने बताया कि इस मामले को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई है.

उन्होंने कहा कि प्रशासन से मुलाकात कर ठेके को हटाने या दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने साफ किया कि उनका विरोध सिर्फ इस ठेके के खिलाफ है, किसी व्यक्ति या व्यवसाय के खिलाफ नहीं.

सेक्टर निवासी पहलाद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शहर में स्कूलों से ज्यादा शराब के ठेके खुलते जा रहे हैं, जो चिंताजनक है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक महीने के भीतर इस ठेके को यहां से नहीं हटाया गया, तो आंदोलन और बड़ा रूप लेगा.

सहारनपुर: शेखुलहिंद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग पर विवाद, मौलाना इसहाक गोरा सपा नेता से नाराज

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाया गया, तो स्थिति और बिगड़ सकती है. लोगों का कहना है कि उनकी मांग सिर्फ सुरक्षित माहौल की है, ताकि परिवार और खासकर महिलाएं बिना डर के रह सकें.

और पढ़ें
Published at : 19 Apr 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida News: शराब के ठेके के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, महिलाओं का फूटा गुस्सा
ग्रेटर नोएडा में शराब के ठेके के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, महिलाओं का फूटा गुस्सा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hardoi News: रुपये मांगने पर भाई ने छोटे भाई की पत्नी को मारी गोली, हालत नाजुक, पुलिस पर लापरवाही के आरोप
हरदोई में रुपये मांगने पर भाई ने छोटे भाई की पत्नी को मारी गोली, हालत नाजुक, पुलिस पर लापरवाही के आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand: उधमसिंह नगर में नशे पर बड़ा वार, 2.80 करोड़ का गांजा बरामद 3 तस्कर गिरफ्तार
उत्तराखंड: उधमसिंह नगर में नशे पर बड़ा वार, 2.80 करोड़ का गांजा बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: शेखुलहिंद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग पर विवाद, मौलाना इसहाक गोरा सपा नेता से नाराज
सहारनपुर: शेखुलहिंद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग पर विवाद, मौलाना इसहाक गोरा सपा नेता से नाराज
Advertisement

वीडियोज

Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Kailash Kher Interview: ‘जोगी’ के पीछे की कहानी, नई पीढ़ी को लेकर क्या बोले सिंगर?
Khabar Filmy Hai: दूसरी बार मम्मी-पापा बनने जा रहे दीपिका पादुकोन और रणवीर सिंह | Bollywood Masala
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamilnadu News: तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 12 मजदूरों की मौत, CM स्टालिन ने जताया दुख
तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 12 मजदूरों की मौत, CM स्टालिन ने जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती SP को अदालत में रोका, कहा- 'हलफनामा सही तथ्यों पर नहीं'
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती SP को अदालत में रोका, कहा- 'हलफनामा सही तथ्यों पर नहीं'
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जीतने के बाद क्या बोले KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे? बताया कौन रहा असली हीरो
हारा हुआ मैच जीतने के बाद क्या बोले KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे? बताया कौन रहा असली हीरो
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
विश्व
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
विश्व
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बात
एग्रीकल्चर
बहेड़ा भरेगा किसानों की तिजोरी, ऐसे शुरू करें ये मुनाफे वाली खेती
बहेड़ा भरेगा किसानों की तिजोरी, ऐसे शुरू करें ये मुनाफे वाली खेती
ऑटो
600 KM रेंज, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये इलेक्ट्रिक कारें
600 KM रेंज, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये इलेक्ट्रिक कारें
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget