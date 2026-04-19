Greater Noida News: शराब के ठेके के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, महिलाओं का फूटा गुस्सा

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-36 में रविवार (19 अप्रैल) को स्थानीय निवासियों का गुस्सा सड़क पर दिखा. सैकड़ों की संख्या में लोग सेक्टर के गेट नंबर-2 पर स्थित एक मॉल में खुले शराब के ठेके के खिलाफ इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग शामिल रहे, जिन्होंने ठेके को हटाने की मांग की.

स्थानीय महिलाओं का कहना है कि इस ठेके के खुलने के बाद से माहौल बिगड़ गया है. उनका आरोप है कि देर रात तक लोग गाड़ियों में बैठकर शराब पीते हैं और आने-जाने वाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं.

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सेक्टर निवासी शशि ने बताया कि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं. उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि शाम के बाद घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है.

नियमों के खिलाफ ठेका खोलने का आरोप

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यह ठेका नियमों को नजरअंदाज कर खोला गया है. सेक्टर-36 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अजय भाटी ने बताया कि इस मामले को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई है.

उन्होंने कहा कि प्रशासन से मुलाकात कर ठेके को हटाने या दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने साफ किया कि उनका विरोध सिर्फ इस ठेके के खिलाफ है, किसी व्यक्ति या व्यवसाय के खिलाफ नहीं.

सेक्टर निवासी पहलाद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शहर में स्कूलों से ज्यादा शराब के ठेके खुलते जा रहे हैं, जो चिंताजनक है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक महीने के भीतर इस ठेके को यहां से नहीं हटाया गया, तो आंदोलन और बड़ा रूप लेगा.

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प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाया गया, तो स्थिति और बिगड़ सकती है. लोगों का कहना है कि उनकी मांग सिर्फ सुरक्षित माहौल की है, ताकि परिवार और खासकर महिलाएं बिना डर के रह सकें.