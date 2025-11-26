ग्रेटर नोएडा में वाहन चोरी कर पार्ट्स निकालने वाली गैंग का पर्दाफाश, 16 मोटरसाइकल बरामद

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जनपद में ग्रेटर नोएडा बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई 16 बाइकें बरामद की है. यह गिरोह बाइक चोरी करने के बाद उनके पॉटर्स को बेचा करता था. साथ ही बचे हुए कबाड़ को कबाड़ियों को बेच दिया करता था. जिसके बदले आरोपियों को अच्छे पैसे मिल जाया करते थे.

पुलिस के मुताबी ये गिरोह एनसीआर में रेकी कर वारदातों को अंजाम दे रहा था, और पुलिस को इनकी लम्बे समय से तलाश थी. इस गिरोह का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है.

सेक्टर चाई-4 के पास पकडे गए

ग्रेटर नोएडा एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि सेक्टर चाई-4 के पास जंगल की झाड़ियों के पास अलाप जलाकर छह संदिग्ध युवकों के बैठे होने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके से छह आरोपियों को धर-दबोचा. पकड़े गए आरोपियों की पहचान पुलिस ने दादरी के घोड़ी बछेड़ा गांव निवासी राहुल पुत्र राकेश, रोहित पुत्र गंगाराम, शामली निवासी सुमित पुत्र परवीन, बुलदंशहर के संदेश पुत्र अमित, सूरजपुर निवासी सचिन पुत्र अशोक और चाई—3 निवासी अर्जुन पुत्र भूरा के रुप में की है.

पहले रेकी फिर करते थे चोरी

आरोपी राहुल, सुमित, संदेश के कब्जे से एक-एक चाकू और बाइकें बरामद की है. गिरोह का सरगना राहुल है. यह गिरोह एनसीआर में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था. रेकी करने के बाद यह गिरोह बाइक चोरी करता था. उसके बाद मिस्त्री अर्जुन को दे दिया करते थे. अर्जुन वाहनों के महंगे पार्ट्स निकालकर बेच देता है. साथ ही जरूरतमंदों को सस्ते दामों में भी बाइक बेच दिया करते थे. पकड़े जाने के डर से ये लोग अपने पास अवैध चाकू भी रखते हैं. यह गिरोह अस्पताल के आस-पास से भी बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था. इनका अच्छा खासा अपराधिक रिकॉर्ड है और पहले भी जेल जा चुके है.