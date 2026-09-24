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ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड पर CM योगी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान
यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुःख जताते हुए, मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए मदद का ऐलान किया है. घायलों को 50-50 हजार मिलेंगे.
उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस हादसे में मार गए लोगों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं. उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए दो-दो लाख रुपए व घायलों के लिए 50-50 हजार रूपए की मदद का ऐलान किया है. उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज दिलाने के निर्देश दिए हैं.
(अपडेट जारी है.)
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