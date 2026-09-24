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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड पर CM योगी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान

ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड पर CM योगी ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान

यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुःख जताते हुए, मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए मदद का ऐलान किया है. घायलों को 50-50 हजार मिलेंगे.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 24 Sep 2026 09:50 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस हादसे में मार गए लोगों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं. उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए दो-दो लाख रुपए व घायलों के लिए 50-50 हजार रूपए की मदद का ऐलान किया है. उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज दिलाने के निर्देश दिए हैं.

(अपडेट जारी है.)

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 09:50 AM (IST)
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