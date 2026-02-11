ग्रेटर नोएडा में आगामी 14 फरवरी को ओपा सेवा फाउंडेशन की ओर से 25 गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित किया जाएगा. यह आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सामूहिक विवाह योजना से प्रेरित है और समाज के जरूरतमंद लोगों को सहयोग देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

संस्थान का उद्देश्य आर्थिक रूप से बेटियों के सपनों को साकार करना

इस सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. आयोजन को लेकर फाउंडेशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल ने ग्रेटर नोएडा के साइट-4 स्थित कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के सपनों को साकार करना और उनके विवाह को सम्मानपूर्वक संपन्न कराना है.

ओम प्रकाश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले वर-वधू का चयन उनके परिजनों द्वारा किया गया है, जबकि फाउंडेशन केवल आयोजन और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी निभा रही है. विवाह समारोह को पूरी तरह रीति-रिवाजों और परंपराओं के साथ आयोजित किया जाएगा. इस दौरान भव्य बारात भी निकाली जाएगी, जिसमें ढोल-नगाड़े, बैंड-बाजा, आतिशबाजी और सामूहिक भोज की भी व्यवस्था की गई है.

फाउंडेशन की ओर से कन्या को सामान दिए जाएंगे लगभग 325 घरेलू

उन्होंने बताया कि ओपा सेवा फाउंडेशन ने साल 2022 में वैलेंटाइन डे के दिन इस सामाजिक पहल की शुरुआत की थी और तब से लगातार जरूरतमंद कन्याओं के विवाह कराए जा रहे हैं. इस आयोजन में शहर के लोग भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आर्थिक व सामाजिक सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे कार्यक्रम में एक अलग ही उत्साह और सामाजिक सहभागिता देखने को मिलती है.

फाउंडेशन की ओर से प्रत्येक कन्या को उपहार स्वरूप लगभग 325 घरेलू सामान दिए जाएंगे. इनमें बेड, फ्रिज, टीवी, पंखा और ज्वेलरी जैसे आवश्यक सामान शामिल हैं. इस सामूहिक विवाह समारोह में करीब 3000 लोगों के शामिल होने की संभावना है. यह आयोजन ओपा सेवा फाउंडेशन कार्यालय, साइट-4 ग्रेटर नोएडा में संपन्न होगा.