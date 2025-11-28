ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा

ग्रेटर नोएडा सिरसा गांव में विवाहिता चर्चित निक्की हत्यकांड के मामले में कासना कोतवाली पुलिस सूरजपुर जिला न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इस मामले में पुलिस ने पति विपिन, जेठ, सास और ससुर को आरोपी बनाया है. चार्जशीट में पुलिस ने निक्की के पति के अन्य महिलाओं के साथ प्रेम संबंधों को भी आधार बनाया है.

घटना के दौरान सोशल मीडिया पर विपिन के अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंधों के वीडियो भी वायरल हुए थे. बताया गया है कि इसकी जानकारी निक्की को हुई तो आए दिन विपिन उसके साथ मारपीट करता था. पुलिस ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में भी इसका जिक्र किया है. आरोप है कि वह जेठ, सास और ससुर से भी शिकायत करती तो उसके साथ सभी अभद्रता से पेश आते थे और निक्की के पति का साथ देते थे.

बहनों के आत्मनिर्भर होने से खुश नहीं थे ससुराली

वहीं ब्यूटी पार्लर से अच्छी कमाई होने और दोनों बहनों के आत्मनिर्भर होने से परिवार के लोग खुश नहीं थे. पार्लर का प्रचार सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर करने पर उन्हें रोका जाता था. विपिन के इसी बीच एक अन्य युवती से अवैध संबंध हो गए. विरोध करने पर निक्की और उसकी बहन कंचन को प्रताड़ित किया जाता था. दोनों बहनों के मायके जाने पर आरोपी पक्ष की तरफ से करीब 45 लोगों के साथ पंचायत भी की गई.

2016 में हुई थी शादी

बता दें कि, दादरी के रूपवास गांव की रहने वाली निक्की और उसकी बहन की शादी 9 सितंबर 2016 को सिरसा गांव के विपिन भाटी और उसके भाई रोहित से हुई थी. निक्की की मौत के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हाईलाईट हुआ था, जिसके बाद पुलिस पर कार्रवाई का दबाब बन गया था. अब पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है , सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं. इस पूरे मामले में निक्की का छह साल के बेटा मुख्य चश्मदीद गवाह है. उसकी एक गवाही से इस पूरे मामले का रुख भी बदल सकता है.