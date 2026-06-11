ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के लुहारली टोल प्लाजा पर देर रात को दबंगों का जबरदस्त आतंक देखने को मिला, जहां दबंगों ने गाड़ियों के हूटर बजाते हुए टोल प्लाजा के बूम बैरियर को तोड़ दिया. इसके बाद एक दर्जन गाड़ियों को बिना पैसे के वहां से निकाल लिया. जब टोल कर्मियों के द्वारा पैसों की मांग की गई और गाड़ियों को निकालने से रोका गया तो आरोपियों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की.

बेखौफ बदमाशों का तांडव यहीं नहीं रुका, बदमाशों ने जान बचाकर भागे एक टोल कर्मी का एक किलोमीटर पीछा कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोपियों टोलकर्मी पर ईंट पत्थर से जानलेवा हमला किया और अधमरा करके उसको छोड़कर वह मौके से फरार हो गए.

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दबंगों ने टोल प्लाजा से जबरन निकाली गाड़ियां

पीड़ित लोकमान सिंह ने बताया कि वह काफी लंबे समय से नेशनल हाईवे 91 के लुहालरी टोल प्लाजा पर काम करता है. लोकमान सिंह के मुताबिक, बुधवार रात्रि में करीब 7:45 बजे कुछ गाड़ियां टोल प्लाजा पर आई और उनके द्वारा हूटर बजाकर उन गाड़ियों को जबरन निकालने की कोशिश की.

दबंगों ने टोल कर्मियों के साथ की मारपीट

लोकमान सिंह ने बताया कि जब बैरियर नहीं खोला गया तो उन लोगों के द्वारा बूम बैरियर को ही गाड़ियों से तोड़ दिया गया. फिर दबंगों ने एक के बाद एक लगातार गाड़ियों को निकालना शुरू कर दिया. जब टोलकर्मियों ने दबंगों का विरोध तो उन्होंने टोल कर्मचारियों के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी.

टोलकर्मी का एक किलोमीटर पीछा कर की मारपीट

टोल प्लाजा के कर्मचारी लोकमान सिंह ने बताया है कि जब उसने दबंगों को रोका तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की. टोलकर्मी ने यह भी बताया कि जब वह अपनी जान बचाने के लिए वहां भाग गया तो आरोपियों ने एक किलोमीटर उसका पीछा किया. इसके बाद आरोपियों ने लोकमान सिंह पर ईट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. फिलहाल यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है.

इस मारपीट में टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है जो अभी अस्पताल में भर्ती है, वहीं यह पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है,जिसमें दबंग की दबंगई देखी जा सकती है,वही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

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