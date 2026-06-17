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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGreater Noida News: ग्रेटर नोएडा में मंझावली पुल के पास गड्ढे में गिरा बाइक सवार, हरियाणा के युवक की गई जान

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में मंझावली पुल के पास गड्ढे में गिरा बाइक सवार, हरियाणा के युवक की गई जान

Greater Noida News In Hindi: ग्रेटर नोएडा के दनकौर मंझावली पुल के पास दनकौर कोतवाली क्षेत्र में बन्द पड़े रास्ते पर गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत हो गई. मृतक हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला था. 

Reported By : रविन्द्र जयंत |  Edited By: धीरज गुप्ता |  Updated at : 17 Jun 2026 08:32 AM (IST)
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ग्रेटर नोएडा के दनकौर मंझावली पुल के पास दनकौर कोतवाली क्षेत्र में बन्द पड़े रास्ते पर हुए दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, इस हादसे में हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले एक शख्स की बाइक से गिरने से मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.

बताया गया कि यह घटना रविवार की देर रात हुई. जबकि सोमवार की सुबह दनकौर पुलिस को मामले की जानकारी हुई तो पुलिस ने उसको गड्ढे से घायल को बाहर निकालकर ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मृतक के परिजनों को इस मामले की सूचना दे दी है. पुलिस ने शव का पंचनामाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

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अस्पताल में मैनेजर के पद पर कार्यरत था मृतक

जानकारी के मुताबिक, 45 वर्षीय अतुल कुमार जोशी जो फरीदाबाद के एनआईटी-1 क्षेत्र के रहने वाले थे. बताया जाता है कि वह एक आई केयर अस्पताल में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. जो रविवार रात अपनी बाइक से मंझावली पुल के रास्ते ग्रेटर नोएडा की ओर जा रहे थे. 

अंधेरे की वजह से नहीं समझ आया गड्ढा

बताया जा रहा है कि पुल के आगे सड़क निर्माण कार्य अभी अधूरा है. रात के अंधेरे में उन्हें आगे के रास्ते का अंदाजा नहीं हुआ की आगे रास्ता बन्द है और इसी दौरान उनकी बाइक सीधे गड्ढे में जा गिरी.  हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. सोमवार सुबह राहगीरों और स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा शव

दनकौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा. बाद में उन्हें ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, दनकौर कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम कराया गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले में शिकायत मिलने पर जांच करने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 17 Jun 2026 08:32 AM (IST)
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