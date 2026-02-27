Greater Noida News: फूलों की खुशबू और ड्रोन शो का जादू, पुष्प प्रदर्शनी का भव्य आगाज
Greater Noida News in Hindi: ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क में पुष्प प्रदर्शनी शुरू हो गई है, जिसका उद्घाटन सांसद महेश शर्मा ने किया. 1 मार्च तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में प्रवेश निशुल्क है.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से सम्राट मिहिरभोज पार्क यानी सिटी पार्क में पुष्प प्रदर्शनी का भव्य आगाज हो गया है. बृहस्पतिवार को लोकसभा सांसद डॉ महेश शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. यह प्रदर्शनी 1 मार्च तक चलेगी और प्रवेश व पार्किंग पूरी तरह निशुल्क है.
उद्घाटन के मौके पर सांसद डॉ महेश शर्मा ने कहा कि पुष्प प्रकृति की तरफ से मानवता को सबसे बड़ी देन है. भारत की संस्कृति में फूलों का अपना विशेष महत्व है. मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक फूल साथ रहते हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी शहर की पहचान ईंट-पत्थरों से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने से होती है और पुष्प प्रदर्शनी जैसे आयोजनों से शहर जीवंत बनते हैं. उन्होंने जिले के निवासियों से परिवार, पड़ोसी और मित्रों के साथ प्रदर्शनी का लुत्फ उठाने की अपील की.
ड्रोन शो ने किया मंत्रमुग्ध
पुष्प प्रदर्शनी में पहली बार ड्रोन शो का आयोजन हुआ जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए. आसमान में ड्रोन के जरिए भारत का मैप, अयोध्या मंदिर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर बेहद लुभावनी रही.
ऑपरेशन सिंदूर थीम
फूलों से बनी ऑपरेशन सिंदूर की थीम सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. सांसद डॉ महेश शर्मा ने भी इसकी सराहना करते हुए मोबाइल में तस्वीर कैद की. फूलों से बना टाइगर, शिमला मिर्च से बना हार्ट शेप और राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकृति भी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है. आगंतुक इन कलाकृतियों के साथ जमकर सेल्फी ले रहे हैं.
खान-पान और खरीदारी का भी इंतजाम
प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ खान-पान और खरीदारी के स्टॉल भी लगाए गए हैं. स्कूली छात्रों ने मां सरस्वती वंदना प्रस्तुत की. भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, प्रभारी प्रमोद गुप्ता और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव समेत अनेक अधिकारी उद्घाटन के मौके पर उपस्थित रहे.
