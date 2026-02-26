Greater Noida News: फूलों की खुशबू, ड्रोन शो का जादू और AI की झलक, आज से होगा भव्य फ्लावर शो

नोएडा के बाद अब ग्रेटर नोएडा भी प्रकृति प्रेमियों का फूलों से स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. शहर के सम्राट मिहिर भोज पार्क में 26 फरवरी से 1 मार्च तक भव्य पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. इस बार की प्रदर्शनी न केवल फूलों की सुंदरता के लिए बल्कि आधुनिक तकनीक और कला के अद्भुत संगम के लिए भी खास रहेगी.

इस वर्ष प्रदर्शनी का मुख्य केंद्र कैलेंडुला फूल को रखा गया है. फूलों से निर्मित भारत माता के माथे पर तिलक लगाते हुए ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, शेर और हार्ट शेप जैसी अनूठी कलाकृतियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगी. हर कलाकृति को इस तरह सजाया गया है कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं.

सैकड़ों ड्रोन बनाएंगे फूलों की आकृतियां

इस प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण सैकड़ों ड्रोन्स द्वारा आसमान में बनाई जाने वाली फूलों की आकृतियां होंगी. पहली बार इस आयोजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की भी झलक देखने को मिलेगी. सोशल मीडिया प्रेमियों के लिए विशेष सेल्फी पॉइंट्स भी तैयार किए गए हैं.

नृत्य, संगीत और नुक्कड़ नाटक भी होंगे

प्रदर्शनी में केवल फूल ही नहीं बल्कि मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम किया गया है. यहां नृत्य, संगीत, कविता और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा. खाने-पीने के शौकीनों के लिए विभिन्न व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे. खास बात यह है कि आम जनता के लिए यह पूरी प्रदर्शनी निशुल्क है.

वीकेंड को बनाएं यादगार

अगर आप इस वीकेंड को कुछ खास और यादगार बनाना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा के सम्राट मिहिर भोज पार्क में लगने वाले इस भव्य फ्लावर शो का हिस्सा जरूर बनें. 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाला यह आयोजन फूलों, तकनीक और कला का एक अनूठा संगम होगा.