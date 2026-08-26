ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में भरा पानी, करोड़ों के फ्लैट्स में बुरा हाल

ग्रेटर नोएडा में बीते दिन हुई बारिश की वजह से यहां के सेक्टर ETA 2 की मिग्सन विलासा सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भर गया है, जिसकी वजह से यहां की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां फंस गई है और उन्हें निकालने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से करोड़ों के फ्लैट्स में लोगों की सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बीते दो दिनों से जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से अलग-अलग स्थानों पर जलभराव देखने को मिला और यहां की सीवेज व्यवस्था की पूरी तरह पोल खुल गई. कई सोसाइटियों में जल भराव की भी खबरें आई हैं. यहां मिग्सन विलासा सोसाइटी की पार्किंग में भी पानी गया, जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोगों का बुरा हाल है.

बेसमेंट में भरा बारिश का पानी

सोसाइटी के लोगों का कहना कि बारिश के कारण पूरे बेसमेंट और पार्किंग में पानी भर गया है. जिसके चलते बीमारियों का खतरा बना हुआ है. पूरी सोसाइटी में गंदगी फैली हुई है, जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हुई थी वह भी वहां से निकल नहीं पाईं. पार्किंग में बारिश के पानी के अलावा सीवर का पानी भी जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी में बदबू फैली हुई है और इसकी वजह से बीमारी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे है.

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करोड़ों के फ्लैट्स में बुरा हाल

लोगों का कहना है कि इस सोसाइटी में एक करोड रुपये तक के फ़्लैट हैं लेकिन, सुविधा के नाम सब जीरो है. मेंटेनेंस भी मोटा लिया जाता है लेकिन, मेंटेनेंस के नाम पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. प्राधिकरण के अधिकारियों से कई बार शिकायत हो चुकी है लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं होती है.

इस पूरे मामले को लेकर जब बिल्डर की ओर से बात करने की कोशिश की गई तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वहीं दूसरी तरफ यहां रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं. लोगों ने माँग की बेसमेंट से जल्द से जल्द पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए.

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