Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा सोसाइटी में भरा पानी, करोड़ों के फ्लैट्स में बुरा हाल

ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में भरा पानी, करोड़ों के फ्लैट्स में बुरा हाल

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की मिग्सन विलासा सोसाइटी के बेसमेंट में भारी बारिश के चलते पानी भर गया, जिसकी वजह से यहां के लोगों का बुरा हाल है. पूरी सोसाइटी में गंदगी फैल गई है.

Written By : रविन्द्र रंजन |  Updated at : 26 Aug 2026 09:15 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा में बीते दिन हुई बारिश की वजह से यहां के सेक्टर ETA 2 की मिग्सन विलासा सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भर गया है, जिसकी वजह से यहां की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां फंस गई है और उन्हें निकालने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से करोड़ों के फ्लैट्स में लोगों की सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. 

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बीते दो दिनों से जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से अलग-अलग स्थानों पर जलभराव देखने को मिला और यहां की सीवेज व्यवस्था की पूरी तरह पोल खुल गई. कई सोसाइटियों में जल भराव की भी खबरें आई हैं. यहां मिग्सन विलासा सोसाइटी की पार्किंग में भी पानी गया, जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोगों का बुरा हाल है. 

बेसमेंट में भरा बारिश का पानी

सोसाइटी के लोगों का कहना कि बारिश के कारण पूरे बेसमेंट और पार्किंग में पानी भर गया है. जिसके चलते बीमारियों का खतरा बना हुआ है. पूरी सोसाइटी में गंदगी फैली हुई है, जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हुई थी वह भी वहां से निकल नहीं पाईं. पार्किंग में बारिश के पानी के अलावा सीवर का पानी भी जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी में बदबू फैली हुई है और इसकी वजह से बीमारी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे है. 

दो साल में शुरू हो जाएगा JPNIC, योगी कैबिनेट ने दी हरी झंडी

करोड़ों के फ्लैट्स में बुरा हाल 

लोगों का कहना है कि इस सोसाइटी में एक करोड रुपये तक के फ़्लैट हैं लेकिन, सुविधा के नाम सब जीरो है. मेंटेनेंस भी मोटा लिया जाता है लेकिन, मेंटेनेंस के नाम पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. प्राधिकरण के अधिकारियों से कई बार शिकायत हो चुकी है लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं होती है. 

इस पूरे मामले को लेकर जब बिल्डर की ओर से बात करने की कोशिश की गई तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वहीं दूसरी तरफ यहां रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं. लोगों ने माँग की बेसमेंट से जल्द से जल्द पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए. 

यूपी के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें आज का मौसम

About the author रविन्द्र रंजन

रवीन्द्र रंजन स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. सहजानंद पर बोधगम्य वार्षिकी स्मारिका का प्रकाशन व प्रसार करते हैं.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में गलियों से सड़कों तक 'जल सैलाब', प्रशासनिक दावों की खुली पोल
वाराणसी में गलियों से सड़कों तक 'जल सैलाब', प्रशासनिक दावों की खुली पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में बर्थडे के बहाने बुलाकर हत्या, पार्क में पड़ा मिला शव
नोएडा में बर्थडे के बहाने बुलाकर हत्या, पार्क में पड़ा मिला शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में भरा पानी, करोड़ों के फ्लैट्स में बुरा हाल
ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में भरा पानी, करोड़ों के फ्लैट्स में बुरा हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रक्षाबंधन से पहले भाई ने दो सगी बहनों को मारी गोली, दोनों की मौत
रक्षाबंधन से पहले भाई ने दो सगी बहनों को मारी गोली, दोनों की मौत
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज हेडलाइट से नहीं चौंधियाएंगी आंखें, सरकार बदलेगी नियम
तेज हेडलाइट से नहीं चौंधियाएंगी आंखें, सरकार बदलेगी नियम
बिहार
'SC-ST महिलाओं की इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार देगी ढाई लाख', CM सम्राट का ऐलान
'SC-ST महिलाओं की इंटरकास्ट मैरिज पर सरकार देगी ढाई लाख', CM सम्राट का ऐलान
इंडिया
तेलंगाना में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई बस, 6 की मौत और 20 घायल
तेलंगाना में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई बस, 6 की मौत और 20 घायल
क्रिकेट
अनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?
अनाया बांगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं या नहीं?
बॉलीवुड
अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम
अब कहां हैं 'राज' की 'भूतनी' मालिनी शर्मा? बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम
इंडिया
PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'
PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'
हिमाचल प्रदेश
भूकंप के झटकों से दहला शिमला और चंबा, लोगों में दहशत का माहौल
भूकंप के झटकों से दहला शिमला और चंबा, लोगों में दहशत का माहौल
ट्रेंडिंग
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
भारत में UPI पेमेंट देख चौंकी फ्रांस से आई महिला, कही ये बातें
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget