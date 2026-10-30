ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में बड़ा हादसा, 23वीं मंजिल से गिरे पिता-बेटा, दर्दनाक मौत

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक बहुमंजिला सोसाइटी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बिसरख थाना क्षेत्र स्थित महागुन मायवुड्स सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. सोसायटी की 23वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर पिता और उनके 11 वर्षीय मासूम बेटे की दर्दनाक मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना से सोसायटी में मातम का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कब हुआ हादसा?

गौरतलब है कि हादसा आज शुक्रवार, 30 अक्टूबर को तड़के करीब 4:20 बजे गौर सिटी-2 की महागुन मायवुड्स सोसाइटी के टॉवर-23 में हुआ. मृतक की पहचान 40 वर्षीय रणदीप पात्रा और उनके 11 वर्षीय पुत्र आरव पात्रा के रूप में हुई है. DCP सेंट्रल नोएडा, डॉ. प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि परिजनों के मुताबिक, दोनों को सुबह जल्दी खाटू श्याम मंदिर दर्शन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के सिलसिले में निकलना था. निकलने से पहले पूजा करने के लिए पिता और पुत्र बालकनी में फूल तोड़ने गए थे.

कैसे हुआ हादसा?

इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से बेटा गिरा तो उसे बचाने में पिता भी नीचे गिर गया. इस हादसे में दोनों की ही मौत हो गई है. दोनों सीधे 23वीं मंजिल से नीचे आ गिरे. आनन-फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिवार और आसपास के लोग इस हादसे से सदमें में हैं. एक पल में एक घर की खुशियां मातम में बदल गई हैं.

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की सभी कोणों से जांच की जा रही है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी है.