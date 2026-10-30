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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में बड़ा हादसा, 23वीं मंजिल से गिरे पिता-बेटा, दर्दनाक मौत

ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में बड़ा हादसा, 23वीं मंजिल से गिरे पिता-बेटा, दर्दनाक मौत

यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक बहुमंजिला सोसाइटी में आज सुबह पिता-पुत्री 23 मंजिला इमारत से गिर गए. दोनों की इस हादसे में मौत हो गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 30 Oct 2026 02:47 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक बहुमंजिला सोसाइटी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बिसरख थाना क्षेत्र स्थित महागुन मायवुड्स सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. सोसायटी की 23वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर पिता और उनके 11 वर्षीय मासूम बेटे की दर्दनाक मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना से सोसायटी में मातम का माहौल  है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

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कब हुआ हादसा?

गौरतलब है कि हादसा आज शुक्रवार, 30 अक्टूबर को तड़के करीब 4:20 बजे गौर सिटी-2 की महागुन मायवुड्स सोसाइटी के टॉवर-23 में हुआ. मृतक की पहचान 40 वर्षीय रणदीप पात्रा और उनके 11 वर्षीय पुत्र आरव पात्रा के रूप में हुई है.  DCP सेंट्रल नोएडा,  डॉ. प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि परिजनों के मुताबिक, दोनों को सुबह जल्दी खाटू श्याम मंदिर दर्शन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के सिलसिले में निकलना था. निकलने से पहले पूजा करने के लिए पिता और पुत्र बालकनी में फूल तोड़ने गए थे.

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कैसे हुआ हादसा?

इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से बेटा गिरा तो उसे बचाने में पिता भी नीचे गिर गया. इस हादसे में दोनों की ही मौत हो गई है. दोनों सीधे 23वीं मंजिल से नीचे आ गिरे. आनन-फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.  परिवार और आसपास के लोग इस हादसे से सदमें में हैं. एक पल में एक घर की खुशियां मातम में बदल गई हैं. 

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की सभी कोणों से जांच की जा रही है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी है.   

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 30 Oct 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Greater Noida DELHI- NCR
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