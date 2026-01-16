जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा हरियाणा, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 40 करोड़ की लागत से होगा यह काम

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा हरियाण से खुर्जा होते हुए जेवर पहुंचना अब और आसान हो जाएगा. जेवर से नोएडा एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टविटी करने के लिए सड़क के चौड़ीकरण और सौदर्यकरण में 40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वीरवार को जेवर ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी पहाड़िया और विधायक धीरेंद्र सिंह ने निर्माण कार्य का विधि-विधान के साथ शुभारंभ किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे.

जेवर विधायक ने बताया कि हरियाणा से जुड़ने वाले इस सड़क मार्ग के चौड़ीकरण के बाद नोएडा एय​रपोर्ट तक बेहतरीन कनेक्टविटी हो जाएगी. एक तरफ जहां एयरपोर्ट से खुर्जा होते हुए हरियाणा और यूपी के बीच दूरी कम होगी. वहीं, हरियाणा के कई जिले जुड़ने से सामाजिक और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी.

किसानों और व्यापारियों को मिलेगा लाभ

जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ने के बाद किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा. यह सड़क न केवल जेवर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से मजबूती से जोड़ेगा, बल्कि दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा.

क्षेत्र में निवेश और रोजगार बढ़ेगा

इससे क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा. युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. किसानों को भी मंडियों तक पहुंचाने में समय की बचत होगी. बता दें कि जेवर एअरपोर्ट इसी साल शुरू हो होने जा रहा है. यह उत्तर प्रदेश का पांचवा एअरपोर्ट है. यहां से दुनिया भर के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध होंगी. इसका निर्माण PPP मॉडल पर किया गया है. इसके शुरू होने से दिल्ली एअरपोर्ट पर दबाब कम होगा. इसके साथ ही इस इलाके में तेजी से विकास योजनाओं को रफ़्तार मिलेगी.यहां कई योजनाओं पर सरकार की प्राथमिकता के तहत काम हो रहा है. जिस कारण नोयडा और ग्रेटर नोएडा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेरेंगे.इसको लेकर सरकार बेहद आशान्वित है.