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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: स्कूलों में मोबाइल की लत को छुड़ाने छात्रों को इस काम के लिए किया जाएगा प्रेरित, जानें प्लान

यूपी: स्कूलों में मोबाइल की लत को छुड़ाने छात्रों को इस काम के लिए किया जाएगा प्रेरित, जानें प्लान

Greater Noida News: स्क्रीन की बुरी आदत को छूड़ाने के लिए शिक्षा विभाग बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में शुरू हुए 2026-27 सत्र में अखबार पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित करेगा.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 17 Apr 2026 07:29 AM (IST)
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बदलते दौर में जहां मोबाइल फोन जहां हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, कई-कई घंटे हम मोबाइल स्क्रीन में बिताते हैं. यह आदत न सिर्फ बड़ों में हैं, बच्चों में भी है. इसी आदत को छुड़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में बड़ी पहल शुरू की जा रही है. स्क्रीन की बुरी आदत को छूड़ाने के लिए शिक्षा विभाग बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में शुरू हुए 2026-27 सत्र में अखबार पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित करेगा. इसके साथ ही यूपी बोर्ड के स्कूलों में सख्ती बरतते हुए मोबाइल लाने पर रोक लगा दी है.

बता दें कि, जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के 511 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल संचालित हो रहे है. वहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के 170 से अधिक स्कूल है. नए सत्र को लेकर शासन की तरफ से दिशा—निर्देश दिए गए है. प्रार्थना सभा के बाद छात्रों को अखबार पढ़ने के लिए दिया जा रहा है. उसमें कोई कठिन शब्द होता है तो उसका अर्थ शिक्षक बताएंगे.

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अखबार और किताबों में लगाव से मोबाइल से बनेगी दूरी

बेसिक शिक्षा विभाग में एसआरजी रश्मि त्रिपाठी ने बताया कि मोबाइल की वजह से छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास पर विपरित प्रभाव पड़ता है. अखबार और किताबों के प्रति लगाव होने से छात्रों में मोबाइल से दूरी बनेगी. साथ ही कक्षा छह से आठ तक के छात्रों को विज्ञान, पर्यावरण व खेल की खबरों की कतरनें काटकर स्क्रैपबुक भी तैयार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा.

छात्रों में तार्किक क्षमता बढ़ाने के लिए कराई जाएगी प्रतियोगिता

छात्रों में तार्किक क्षमता बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित सुडोकू, पहेली और ज्ञानवर्धक क्विज को हल करने की प्रतियोगिता भी कराई जाएगी. होशियारपुर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल दीपा भाटी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हर स्कूल में पुस्तकालयों में हिंदी व अंग्रेजी के प्रतिष्ठित अखबार अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए है. शासन के निर्देश पर छात्राओं को मोबाइल लाना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही उनकी चेकिंग की जाती है.

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Published at : 17 Apr 2026 07:29 AM (IST)
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