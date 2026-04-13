ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस ने स्कूल बस को मारी टक्कर, 12 से ज्यादा बच्चे घायल

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सोमवार (13 अप्रैल) को भयानक सड़क हादसा हो गया. यहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने दूसरी स्कूल की बस को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में करीब 12 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं. घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

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