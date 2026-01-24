ग्रेटर नोएडा में शादी के दौरान जमकर चले लाठी-डंडे, 80 वर्षीय बुजुर्ग समेत 7 लोग घायल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा में शादी के दौरान जमकर चले लाठी-डंडे, 80 वर्षीय बुजुर्ग समेत 7 लोग घायल

Greater Noida News: यह घटना दादरी थाना क्षेत्र के रामपुर फतेहपुर गांव की है. जानकारी के अनुसार, दनकौर थाना क्षेत्र के जगनपुर गांव से बारात रामपुर फतेहपुर गांव पहुंची थी.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 24 Jan 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा में शादी समारोह के दौरान जमकर बवाल हो गया. बारात में शामिल लोगों पर दूसरे पक्ष के दबंगों ने लाठी-डंडों और फरसा से जानलेवा हमला कर दिया. इस हिंसक हमले में 80 वर्षीय बुजुर्ग सहित एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 से 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. कुछ घायलों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है. हमले के दौरान बारात में अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति बन गई.

घटना दादरी थाना क्षेत्र के रामपुर फतेहपुर गांव की है. जानकारी के अनुसार, दनकौर थाना क्षेत्र के जगनपुर गांव से बारात रामपुर फतेहपुर गांव पहुंची थी. देशराज सिंह अपने पूरे परिवार के साथ बारात में शामिल हुए थे. बारात चढ़त से पहले मिलाई की रस्म चल रही थी, तभी कई गाड़ियों में सवार होकर 30 से 40 हमलावर मौके पर पहुंचे. हमलावरों के हाथों में लाठी-डंडे और फरसे थे, और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के हमला शुरू कर दिया.

हमले के बाद चारों ओर चीख-पुकार मच गई. बारात में शामिल लोग इधर-उधर भागने लगे. आरोप है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई. हमलावरों ने देशराज सिंह (80), उनके बेटे देवेंद्र, वीरेंद्र, राजेंद्र और भतीजे श्रीनिवास समेत अन्य पर जमकर लाठी-डंडों से वार किए. सभी घायल एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं.

घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

घायलों को आनन-फानन में ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग किस तरह लाठी-डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं.

 दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी

पुलिस के अनुसार, सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए दो विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और हमलावरों की तलाश की जा रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी. आरोपी पक्ष भी जगनपुर गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है और कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है.

Published at : 24 Jan 2026 07:08 AM (IST)
Greater Noida News UP NEWS UP Police
