ग्रेटर नोएडा में किसानों की हुंकार, भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में BKU का प्रदर्शन

भारतीय किसान यूनियन के देशव्यापी आंदोलन के आह्वान पर मंगलवार (21 जुलाई) को गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान किसानों ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील, गौतम बुद्ध नगर के किसानों की लंबित मांगों और दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

पुलिस ने फेंकी DM ऑफिस के निकट बिछाई गई किसानों की दरियां

कलेक्ट्रेट पहुंचने पर प्रदर्शनकारी किसानों ने धरना शुरू करने की तैयारी की, लेकिन पुलिस ने डीएम ऑफिस के निकट बिछाई गई दरियों को हटाकर दूसरी ओर फेक दिया. इसे लेकर किसानों और पुलिस के बीच कुछ देर तक तीखी बहस भी हुई. जिसमें किसानों ने उनके खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में भी नारेबाजी की. मगर बाद में किसानों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन जारी रखा.

उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के किसानों की लंबित मांगों का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि 64.7 प्रतिशत बढ़ा हुआ मुआवजा, 10 प्रतिशत आवासीय भूखंड, रोजगार और अन्य वादे आज भी पूरी तरह लागू नहीं किए गए हैं. बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद समाधान नहीं होने से किसानों में रोष है.

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भाकियू नेताओं की चेतावनी, समाधान नहीं तो होगा व्यापक आंदोलन

पवन खटाना ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ कथित पुलिस कार्रवाई की भी निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों के साथ बल प्रयोग उचित नहीं है. भाकियू नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ और अधिकारियों के साथ होने वाली वार्ता निष्फल रही, तो संगठन भविष्य में और व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होगा.

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