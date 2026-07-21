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ग्रेटर नोएडा में किसानों की हुंकार, भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में BKU का प्रदर्शन

Noida News In Hindi: गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया. मगर कलेक्ट्रेट पहुंचने पर पुलिस ने डीएम ऑफिस के निकट बिछाई गई दरियों को हटाकर फेक दिया.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 21 Jul 2026 05:01 PM (IST)
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भारतीय किसान यूनियन के देशव्यापी आंदोलन के आह्वान पर मंगलवार (21 जुलाई) को गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान किसानों ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील, गौतम बुद्ध नगर के किसानों की लंबित मांगों और दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

पुलिस ने फेंकी DM ऑफिस के निकट बिछाई गई किसानों की दरियां

कलेक्ट्रेट पहुंचने पर प्रदर्शनकारी किसानों ने धरना शुरू करने की तैयारी की, लेकिन पुलिस ने डीएम ऑफिस के निकट बिछाई गई दरियों को हटाकर दूसरी ओर फेक दिया. इसे लेकर किसानों और पुलिस के बीच कुछ देर तक तीखी बहस भी हुई. जिसमें किसानों ने उनके खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में भी नारेबाजी की. मगर बाद में किसानों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन जारी रखा.

उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के किसानों की लंबित मांगों का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि 64.7 प्रतिशत बढ़ा हुआ मुआवजा, 10 प्रतिशत आवासीय भूखंड, रोजगार और अन्य वादे आज भी पूरी तरह लागू नहीं किए गए हैं. बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद समाधान नहीं होने से किसानों में रोष है.

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भाकियू नेताओं की चेतावनी, समाधान नहीं तो होगा व्यापक आंदोलन 

पवन खटाना ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ कथित पुलिस कार्रवाई की भी निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों के साथ बल प्रयोग उचित नहीं है. भाकियू नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ और अधिकारियों के साथ होने वाली वार्ता निष्फल रही, तो संगठन भविष्य में और व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होगा.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 21 Jul 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gautam Buddh Nagar News
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