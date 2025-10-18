ग्रेटर नोएडा: 50 हजार की रिश्वत लेता हुआ लेखपाल गिरफ्तार, कार से बरामद हुए 4.30 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दादरी तहसील के एक लेखपाल की रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. टीम ने लेखपाल को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया. यही नहीं, उसकी कार से 4 लाख 30 हजार रुपये की नगदी भी बरामद की गई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से इस तरह की भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल था.

मामला दादरी तहसील क्षेत्र का है, जहां भूमि विवाद से जुड़े एक प्रकरण में रिपोर्ट लगाने के एवज में लेखपाल ने एक पक्ष से 50 हजार रुपये की मांग की थी. शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पूरी योजना बनाकर आरोपी पर नजर रखी. जैसे ही लेखपाल ने रिश्वत की रकम नगद रूप में ली, टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगेहाथ दबोच लिया.

रिश्वत के लिए सहयोगी का इस्तेमाल करता था

गिरफ्तार किए गए लेखपाल की पहचान दर्शन के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दर्शन रिश्वत लेने के लिए अपने एक सहयोगी की मदद लेता था, जिसे पुलिस ने साथ ही गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है.

कार से 4 लाकह 30 हजार बरामद

एंटी करप्शन टीम ने आरोपी की कार की तलाशी ली, जिसमें से 4 लाख 30 हजार रुपये की नकदी बरामद हुई. प्रारंभिक जांच में यह रकम भी संदिग्ध बताई जा रही है. टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह रकम किन-किन स्रोतों से एकत्र की गई थी,अधिकारियों ने बताया कि इस गिरफ्तारी से तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.

फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है. एंटी करप्शन ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.