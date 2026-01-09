ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन छीनने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हालांकि, महिला की बहादुरी और शोर मचाने के कारण बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका और मौके से फरार हो गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस मामले की जाँच कर रही है.

इस घटना को लेकर सोसाइटी के लोगों में काफी आक्रोश है. वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला अपने टॉवर की लिफ्ट से नीचे जा रही थीं. इसी दौरान एक अज्ञात युवक, जो हेलमेट पहने हुए था, लिफ्ट में दाखिल हुआ. लिफ्ट के अंदर अकेलेपन का फायदा उठाकर युवक ने महिला के गले से चेन झपटने की कोशिश की.

महिला के विरोध करने पर भागा आरोपी

महिला ने घबराने के बजाय शोर मचाया और मुकाबला किया, जिससे डरकर स्नेचर बिना चेन लिए ही लिफ्ट से बाहर भाग निकला. इस घटना को लेकर सोसाइटी के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है. उन्होंने मेंटेनेंस और सिक्योरिटी टीम को कटघरे में खड़ा किया और सवाल किया है कि हेलमेट पहनकर एंट्री कैसे?

सोसाइटी के लोगों ने जताई नाराजगी

सोसाइटी के मुख्य द्वार पर तैनात गार्ड्स ने एक हेलमेट पहने हुए संदिग्ध व्यक्ति को अंदर और फिर लिफ्ट तक कैसे जाने दिया? निवासियों का आरोप है कि वे भारी मेंटेनेंस शुल्क देते हैं, फिर भी 5,000 से अधिक लोगों की आबादी वाली इस सोसाइटी में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं. उन्होंने माँग की कि सोसाइटी के हर गेट पर 'Face Recognition' और सख्त एंट्री सिस्टम लागू हो. सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए और उनकी जवाबदेही तय हो.

इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है. सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस सोसाइटी के दूसरे सीसीटीवी भी देख रही है ताकि आरोपी की जानकारी मिल सके.

UP Weather: यूपी में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, लोगों को कोहरे से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट



