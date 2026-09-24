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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: पिता की मौत पर बेटे का दर्द, 'उनको कोई दिक्कत न हो इसलिए...'

ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: पिता की मौत पर बेटे का दर्द, 'उनको कोई दिक्कत न हो इसलिए...'

ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड में देवेंद्र भारद्वाज की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी घायल हैं. बेटे सर्वोदय ने माता-पिता के लिए लोअर बर्थ बुक की थी, लेकिन हादसे ने परिवार को गहरा सदमा दिया.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 24 Sep 2026 03:56 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार (23 सितंबर) रात स्लीपर बस में लगी आग ने कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया. बस में करीब 35 यात्री सवार थे. हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए. हादसे के बाद जेवर के अस्पताल में अपने-अपने लोगों को तलाशते परिजनों के बीच चीख-पुकार और बेचैनी का माहौल था.

इसी भीड़ में एक बेटा ऐसा भी था, जिसने अपने मां-बाप के आराम के लिए बस में लोअर बर्थ बुक की थी. उसे क्या पता था कि जिस सफर को उसने माता-पिता की सुविधा के लिए चुना है, वही सफर उसके परिवार के लिए कभी न भूलने वाला दर्द बन जाएगा.

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मृतकों में देवेंद्र भारद्वाज की पहचान हुई है, जबकि उनकी पत्नी रेखा भारद्वाज हादसे में घायल हैं और जेवर के आरोग्य अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. उनका बेटा सर्वोदय अपने पिता की तलाश में अस्पताल से लेकर थाने तक भटकता रहा.

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सर्वोदय ने बताया कि उसके माता-पिता हिसार से महोबा जा रहे थे. उसने खुद उनके लिए बस की लोअर बर्थ की टिकट बुक की थी. इसका मकसद सिर्फ इतना था कि उसके मां-बाप आराम से सफर कर सकें और अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो तो वे आसानी से बस से बाहर निकल सकें.

सर्वोदय ने बताया कि उसके पिता के पैर में पहले से रॉड पड़ी हुई थी. इसी वजह से उसने उनके लिए लोअर बर्थ बुक की थी. बेटे ने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही सफर परिवार के लिए इतनी बड़ी त्रासदी बन जाएगा.

रात साढ़े 9 बजे मां से आखिरी बार बात हुई

सर्वोदय के मुताबिक, रात करीब साढ़े 9 बजे उसकी अपने माता-पिता से बात हुई थी. उसने उनसे कहा था कि वह उन्हें ट्रैक कर रहा है. उसकी मां उस वक्त खुश थीं. बेटे को भी यही भरोसा था कि सुबह उसके मां-बाप सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे.

लेकिन सुबह करीब 6 बजे जब सर्वोदय की आंख खुली तो उसने बस की लोकेशन चेक की. लोकेशन बंद थी. इसी बीच उसे रात करीब डेढ़ बजे टिकट कैंसिलेशन का रिफंड भी मिला. इसके बाद उसके मन में अनहोनी की आशंका गहराने लगी.

उसने मां और पिता को फोन किया, लेकिन दोनों के फोन बंद थे. ड्राइवर का फोन भी स्विच ऑफ था. इसके बाद उसने बस से जुड़ी एजेंसी से संपर्क किया. वहां से उसे पता चला कि बस में आग लग गई है.

मां किसी तरह निकलीं, लेकिन पिता बस में रह गए

सर्वोदय ने बताया कि बाद में उसे एक यात्री से जानकारी मिली कि उसकी मां किसी तरह बस से बाहर निकल आई थीं. वह बाहर खड़ी होकर मदद के लिए चिल्लाती रहीं और कहती रहीं कि उनके पति अभी बस के अंदर हैं.

रेखा भारद्वाज हादसे में घायल हुई हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. सर्वोदय के मुताबिक, उनकी पसलियों में चोट आई है. मां ने बेटे को बताया कि वह नीचे लेटकर किसी तरह बस से बाहर निकलीं. भगदड़ में लोग एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे.

मां किसी तरह बाहर निकल आईं, लेकिन देवेंद्र भारद्वाज का कोई पता नहीं चल पा रहा था. यही वजह थी कि सर्वोदय अस्पताल से लेकर थाने तक अपने पिता को तलाशता रहा.

घायल मां बार-बार पूछ रही थीं- ‘पापा को ढूंढकर लाओ’

सर्वोदय के मुताबिक, उसकी मां को अभी पूरी तरह यह जानकारी नहीं थी कि उनके पति के साथ क्या हुआ है. वह बेटे से बार-बार यही कह रही थीं ‘पापा को ढूंढकर ले आओ.’ एक तरफ मां अस्पताल के बेड पर घायल थीं और दूसरी तरफ बेटा अपने पिता को तलाश रहा था. बेटे के सामने सबसे मुश्किल सवाल यही था कि वह अपनी मां को क्या जवाब दे.

मां को अभी अपने पति की पूरी सच्चाई नहीं पता थी. वह घायल हालत में भी बेटे से अपने पति को ढूंढकर लाने की बात कह रही थीं. सर्वोदय के लिए यह पल बेहद मुश्किल था.

‘जब तक पापा जिंदा थे, मैं शेर था...’

एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए सर्वोदय की आंखों से आंसू छलक पड़े. वह बार-बार अपने पिता को याद कर रहा था. उसकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि आखिर वह अपनी मां को क्या जवाब देगा, जो घायल हालत में भी उससे सिर्फ यही कह रही थीं “पापा को ढूंढकर ले आओ.”

सर्वोदय ने बताया कि उसके पिता के पैर में पहले से रॉड पड़ी हुई थी. यही वजह थी कि बेटे ने उनके लिए लोअर बर्थ बुक की थी. लेकिन अब वही लोअर बर्थ उसके लिए एक डरावनी याद बन गई है. जिस टिकट को उसने माता-पिता की सुविधा के लिए बुक किया था, उसी सफर ने उसके परिवार को ऐसा दर्द दे दिया, जिसे शायद वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा.

आंसुओं में डूबे सर्वोदय ने एबीपी न्यूज़ से कहा “जब तक मेरे पापा जिंदा थे, मैं शेर था... अब मुझे लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूं.”

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एक सफर जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी

ग्रेटर नोएडा के इस बस अग्निकांड में जली बस के अंदर सिर्फ यात्रियों का सामान नहीं जला, बल्कि कई परिवारों की उम्मीदें और खुशियां भी राख हो गईं. रात में जो लोग अपने परिवार से विदा लेकर बस में सवार हुए थे, उनके घरवालों को क्या पता था कि अगली सुबह उन्हें अपनों की खैरियत पूछने के बजाय अस्पताल में यूं दर-दर भटकना पड़ेगा.

सर्वोदय की कहानी भी इसी दर्द को बयां करती है. उसने अपने मां-बाप के आराम के लिए लोअर बर्थ बुक की थी. उसे लगा था कि इससे उनका सफर आसान और सुरक्षित रहेगा. लेकिन एक रात में सब कुछ बदल गया. मां अस्पताल में घायल हैं और पिता की मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 24 Sep 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
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