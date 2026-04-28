ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री की लापरवाही से बड़ा हादसा, बॉयलर से निकले तेल ने ली कर्मचारी की जान

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-1 कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक औद्योगिक हादसे में बॉयलर की चपेट में आकर झुलसे एक कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. इस घटना के बाद कंपनी प्रबंधन की लापरवाही को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

बॉयलर से निकले तेल की चपेट में आने से झुलसा मृतक

जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद के भनेड़ा गांव निवासी प्रदीप कुमार पिछले करीब साढ़े चार साल से ईकोटेक-1 क्षेत्र स्थित एक कंपनी में फिटर के पद पर कार्यरत थे. 17 अप्रैल को वह कंपनी में नियमित रूप से काम कर रहे थे. इसी दौरान बॉयलर से निकले तेल की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गए. तेल गिरने के बाद आग लग गई, जिससे प्रदीप बुरी तरह घायल हो गए. हादसे के बाद उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

पीड़ित परिवार के मुताबिक, इस हादसे में झुलसे चार अन्य कर्मचारियों का अभी भी इलाज चल रहा है. घटना ने कंपनी में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले में मृतक के भतीजे ने कंपनी मालिक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

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खराब मशीनों को लेकर पहली ही किया था आगाह

परिजनों का आरोप है कि खराब मशीनों को लेकर पहले ही कंपनी प्रबंधन को बताया गया था. संचित त्यागी ने बताया कि मशीनों में खराबी की जानकारी पहले ही दी गई थी और आशंका जताई गई थी कि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो किसी कर्मचारी की जान जा सकती है. आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया. अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कंपनी प्रबंधन की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

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