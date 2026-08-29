ग्रेटर नोएडा: बच्ची की हत्या कर बोरी में शव ले गया आरोपी, मुठभेड़ में घायल

Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGreater Noida: बच्ची की हत्या कर बोरी में शव ले गया आरोपी, मुठभेड़ में घायल

Greater Noida: बच्ची की हत्या कर बोरी में शव ले गया आरोपी, मुठभेड़ में घायल

ग्रेटर नोएडा में 6 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई. आरोपी घायल हुआ, CCTV में बोरी में शव ले जाता दिखा था.

Written By : रविन्द्र जयंत, उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 29 Aug 2026 06:38 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा में रक्षाबंधन के दिन घर से लापता हुई 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है. यह मुठभेड़ थाना इकोटेक-3 क्षेत्र के टिड्डी पार्क में हुई. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान आरोपी गोली लगने से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. बच्ची की हत्या के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ था.

दरअसल, इकोटेक-3 थाना क्षेत्र के एक गांव में रक्षाबंधन के दिन 6 साल की बच्ची अचानक घर से गायब हो गई थी. काफी तलाश के बाद भी जब बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस से शिकायत की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश के लिए पांच अलग-अलग टीमें लगाई थीं.

नेपाल की तबाही का खौफनाक मंजर, बहकर भारत पहुंच रहीं लाशें

CCTV फुटेज ने खोला राज

जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया. पुलिस ने फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई. हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद कर लिया गया.

बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची के शव को बोरी में रखकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था. CCTV फुटेज में आरोपी को बच्ची को ले जाते और बाद में बोरी में शव ले जाते हुए देखा गया था. इस घटना के सामने आने के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा और दहशत का माहौल है.

रेप के बाद हत्या का भी आरोप

परिजनों ने बच्ची के साथ रेप करने के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है. पुलिस ने शव को डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा है. पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, ताकि मौत की असली वजह और घटना से जुड़े दूसरे तथ्यों का पता चल सके.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. परिजनों की ओर से लगाए गए दुष्कर्म और हत्या के आरोपों की भी जांच की जा रही है.

'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला

अब पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट सामने आने के बाद बच्ची की मौत की वजह और उसके साथ हुई दरिंदगी को लेकर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें

About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
Read More
Published at : 29 Aug 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Greater Noida UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida: बच्ची की हत्या कर बोरी में शव ले गया आरोपी, मुठभेड़ में घायल
ग्रेटर नोएडा: बच्ची की हत्या कर बोरी में शव ले गया आरोपी, मुठभेड़ में घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नेपाल की तबाही का खौफनाक मंजर, बहकर भारत पहुंच रहीं लाशें
नेपाल की तबाही का खौफनाक मंजर, बहकर भारत पहुंच रहीं लाशें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान मर्डर केस में नया वीडियो, पीला पटका ओढ़े शख्स कौन?
अंकित बालियान मर्डर केस में नया वीडियो, पीला पटका ओढ़े शख्स कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का जनता दर्शन में अधिकारियों को निर्देश, शिकायतों का जल्द हो समाधान
CM योगी का जनता दर्शन में अधिकारियों को निर्देश, शिकायतों का जल्द हो समाधान
Advertisement

वीडियोज

जनसेवा या वोट बैंक की मजबूरी? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा में 7 साल की बच्ची की हत्या, बोरी में शव ले जाता दिखा आरोपी
ग्रेटर नोएडा में 7 साल की बच्ची की हत्या, बोरी में शव ले जाता दिखा आरोपी
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का इमरान खान पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का इमरान खान पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
इंडिया
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
'शुद्धिकरण करने वालों पर FIR हो', राहुल गांधी ने खरगे के लिए मांगा न्याय
ऑटो
हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगा TVS Jupiter? यहां जानिए हिसाब
हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगा TVS Jupiter? यहां जानिए हिसाब
जनरल नॉलेज
क्या पाकिस्तान में भी है मुफ्त राशन की व्यवस्था? कितने लोग ले रहे फायदा
क्या पाकिस्तान में भी है मुफ्त राशन की व्यवस्था? कितने लोग ले रहे फायदा
इंडिया
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! CM शुभेंदु के आदेश पर पुलिस का एक्शन
ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका! कोलकाता पुलिस ने लिया एक्शन
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget