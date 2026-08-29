ग्रेटर नोएडा: बच्ची की हत्या कर बोरी में शव ले गया आरोपी, मुठभेड़ में घायल

ग्रेटर नोएडा में रक्षाबंधन के दिन घर से लापता हुई 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है. यह मुठभेड़ थाना इकोटेक-3 क्षेत्र के टिड्डी पार्क में हुई. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान आरोपी गोली लगने से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. बच्ची की हत्या के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ था.

दरअसल, इकोटेक-3 थाना क्षेत्र के एक गांव में रक्षाबंधन के दिन 6 साल की बच्ची अचानक घर से गायब हो गई थी. काफी तलाश के बाद भी जब बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस से शिकायत की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश के लिए पांच अलग-अलग टीमें लगाई थीं.

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CCTV फुटेज ने खोला राज

जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया. पुलिस ने फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई. हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद कर लिया गया.

बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची के शव को बोरी में रखकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था. CCTV फुटेज में आरोपी को बच्ची को ले जाते और बाद में बोरी में शव ले जाते हुए देखा गया था. इस घटना के सामने आने के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा और दहशत का माहौल है.

रेप के बाद हत्या का भी आरोप

परिजनों ने बच्ची के साथ रेप करने के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है. पुलिस ने शव को डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा है. पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, ताकि मौत की असली वजह और घटना से जुड़े दूसरे तथ्यों का पता चल सके.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह के मुताबिक, घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. परिजनों की ओर से लगाए गए दुष्कर्म और हत्या के आरोपों की भी जांच की जा रही है.

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अब पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट सामने आने के बाद बच्ची की मौत की वजह और उसके साथ हुई दरिंदगी को लेकर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.