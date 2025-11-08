ग्रेटर नोएडा: सस्ते दाम पर स्कॉर्पियो दिलाने का झांसा, फर्जी कंपनी ने उड़ाए 22 लाख, FIR दर्ज

यूपी के ग्रेटर नोएडा में वाहन खरीदने के इच्छुक लोगों को सस्ते दाम का झांसा देकर ठगी करने का नया मामला सामने आया है. ठगों ने युवक को भारी डिस्काउंट का लालच देकर शिकार बना लिया. बीटा-2 क्षेत्र में एक व्यक्ति से फर्जी कंपनी के दो लोगों ने मिलकर 22 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली. पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

पीड़ित ने दी यह जानकारी

ग्रेटर नोएडा के गुर्जर कॉलोनी, दादरी निवासी दिनेश कुमार भाटी, पुत्र सुरेंद्र सिंह भाटी, ने बताया कि वह अपने निजी उपयोग के लिए एक नई स्कॉर्पियो कार खरीदना चाहते थे. इसी दौरान उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट पर ऐसा विज्ञापन देखा, जिसमें गाड़ियों को तेजी से और भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध कराने का दावा किया गया था.

विज्ञापन से प्रभावित होकर उन्होंने वहां दिए गए संपर्क नंबर पर बात की, जिसके बाद उनकी मुलाकात मोहम्मद आसिफ अली और मोहम्मद आरिफ से हुई. आरोपियों ने खुद को एक वैध कंपनी का मालिक बताया और दावा किया कि वे कारों की सेल-परचेस का काम करते हैं. इनका ऑफिस अल्फा-प्रथम, थाना बीटा-2 क्षेत्र में स्थित बताया गया.

फर्जी दस्तावेज दिखाकर दिया झांसा

पीड़ित को विश्वास दिलाने के लिए आरोपियों ने कंपनी से जुड़े कई दस्तावेज भी दिखाए और कहा कि वे बेहद कम कीमत पर उन्हें नई स्कॉर्पियो दिलवा देंगे. इस बात पर भरोसा करते हुए दिनेश भाटी ने किस्तों में कुल 22 लाख रुपये उन्हें सौंप दिए.

गौरतलब है कि पैसा देने के बाद न तो कार मिली और न ही आरोपियों ने कोई स्पष्ट जवाब दिया. पीड़ित ने जब स्वयं जांच की, तो पता चला कि यह कंपनी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्टर्ड की गई थी और आरोपी लंबे समय से लोगों को सस्ते वाहनों का लालच देकर ठगने का काम कर रहे हैं. जब पीड़ित ने दबाव बनाया, तो आरोपी ऑफिस बंद कर फरार हो गए.

मामले पर पुलिस ने क्या कहा?

जानकारी के अनुसार थाना बीटा-2 के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं. प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह एक संगठित गिरोह है, जो ऑनलाइन विज्ञापन और फर्जी कंपनियों के माध्यम से लोगों को जाल में फंसाते हैं.

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी वाहन, प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़ी ऑनलाइन डील पर भरोसा करने से पहले कंपनी की सत्यता की अच्छी तरह जांच अवश्य कर लें. ग्रेटर नोएडा में हाल के दिनों में इस तरह की धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में जागरूक रहना बेहद जरूरी है.