उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की कोशिशों को सरकार करेगी ध्वस्त- सीएम पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप को रोकने के लिए एक बार फिर से कड़ा संदेश दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश के बदलते स्वरूप को रोकने के लिए जो भी हर मुमकिन कोशिश होगी, वह हम करेंगे. हमने सख्त कानून बनाए हैं, हमने हर संभव कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे कि देवभूमि का जो स्वरूप है, वह न बदले.

प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से बड़ा संदेश देते हुए कहा है कि प्रदेश के बदलते स्वरूप को रोकने के लिए जो भी प्रयास हमसे किया जाएगा, वह हम करेंगे. हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया है. प्रदेश में हमने कालनेमि अभियान के तहत हजारों लोगों का सत्यापन किया और सैकड़ों लोगों को जेल भेजा. वहीं, कई विदेशी नागरिकों को भी हमने गिरफ्तार किया है. हम लगातार सत्यापन अभियान चला रहे हैं. हम हर वह संभव प्रयास करेंगे जिससे सनातन की रक्षा हो सके. इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को संदेश देते हुए कहा है कि प्रदेश का मूल स्वरूप बदलने नहीं दिया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी प्रयास करना पड़े.

हम कालनेमी अभियान चला रहे- सीएम धामी

सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सख्त भू कानून लागू किया. प्रदेश में हम कालनेमी अभियान चला रहे हैं. प्रदेश में हमने सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया है. हमें जो भी कदम उठाने होंगे, प्रदेश के मूल स्वरूप बदलने से रोकने के लिए, वह हम उठाएंगे. मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सनातन की रक्षा करना हमारा दायित्व है, जिसे हम बखूबी करना जानते हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसका एक मूल स्वरूप है, जो पूरी दुनिया में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है. उत्तराखंड इसके लिए जाना जाता है, क्योंकि इस प्रदेश का नाम ही देवभूमि उत्तराखंड है. यह देवों की भूमि है और इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए. यही हमारे प्रदेश की पहचान है. उसके लिए चाहे धर्मांतरण का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, ऑपरेशन कालनेमि हो, या अन्य प्रकार के काम हों जिससे सनातन की रक्षा हो, जो लोग सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनको उनकी सही जगह पहुंचाएंगे. सनातन की रक्षा करने के रास्ते में जो भी अवरोध आएंगे, उन्हें दूर करने का काम करेंगे. प्रदेश का मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़े, वह हम करेंगे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर उन लोगों को जवाब दिया है जो लगातार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फर्जी आंदोलन की आड़ में प्रदेश सरकार के खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश का मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा, वह हर संभव प्रयास हम करेंगे.