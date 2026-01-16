बाबा गोरखनाथ मंदिर में ASP अनुज चौधरी ने लगाई अर्जी, अखिलेश यादव बोले- 'अब कोई बचाने नहीं आएगा'

मकर संक्रांति पर 15 जनवरी की तड़के मंदिर के पट खुलते ही संभल हिंसा से चर्चा में आए एएसपी अनुज चौधरी गोरखपुर गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद वह मंदिर के अंदर मूर्ति के ठीक दाहिनी ओर काली जैकेट में हाथ जोड़कर खड़े नजर आए. अनुज चौधरी के मंदिर जाने पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है.

गुरुवार 15 जनवरी को जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिचड़ी चढ़ाने के ठीक बाद ही मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. इस बीच सादे लिबास में काली जैकेट पहने एक शख्स मंदिर के अंदर मूर्ति के ठीक बगल में विशेष प्रार्थना करते हुए दिखाई दिया.

अनुज चौधरी ने लगाई बाबा गोरखनाथ के दरबार में अर्जी

वह शख्स कोई और नहीं बल्कि एएसपी अनुज चौधरी हैं. वह बाबा गोरखनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं. पुजारी अक्षत और जल भी उनके हाथ में देते हुए दिख रहे हैं. इस बीच वह मन में कुछ आते हुए नजर आ रहे हैं मानो बाबा गोरखनाथ के दरबार में कोई अर्जी लगा रहे हों.

अखिलेश यादव ने साधा निशाना

इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा संभल हिंसा पर कोर्ट के आदेश के बाद अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज होने के ट्वीट के बाद अनुज चौधरी का गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन की चर्चाएं आम हो गई.

यूपी के संभल हिंसा मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है. इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर अनुज चौधरी को लेकर टिप्पणी की है. उन्होंने संभल हिंसा के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए मुकदमा दर्ज करने के आदेश पर लिखा है कि "अब कोई बचाने नहीं आएगा..."

12 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज पर किया ट्वीट

अखिलेश ने आगे लिखा है कि अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे. अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि भाजपा का फ़ार्मूला न. 1: पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो. भाजपा का फ़ार्मूला न. 2: भाजपाई किसी के सगे नहीं हैं. अखिलेश यादव ने एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज होने की खबर को भी ट्वीट किया है.