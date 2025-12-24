यूपी के गोरखपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पति के नामर्द होने और दहेज उत्पीड़न की शिकायत करने पर पशु चिकित्सक पति और ससुरालियों पर पिटाई और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा है. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. यूपी के आगरा के बाद अब गोरखपुर में पति के नामर्द होने के आरोप लगाने की ये दूसरी घटना है.

जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के गोला थानाक्षेत्र में रहने वाली एक नवविवाहिता के बड़े भाई ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उसकी बहन की शादी 25 अप्रैल, 2024 को खजनी थानाक्षेत्र के युवक से हुई थी. वह पशु चिकित्सक है. शादी में 15 लाख रुपये दिए गए थे. इससे पहले तिलक में वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, कूलर, बेड, सोफा, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और अन्य सोने-चांदी के जेवर दिए गए थे. 26 अप्रैल को बहन विदा होकर अपने ससुराल चली गई. ससुराल वाले दहेज के प्रताड़ित करते थे और चार पहिया वाहन की मांग करते थे.

'शारीरिक संबंध में बनाने में असमर्थ है पति'

पीड़िता के भाई के मुताबिक, "बहन ने बताया कि शादी के बाद सुहागरात के दिन वो अपने कमरे में पति का इंतजार करती रही लेकिन वो पूरी रात अंदर नहीं आया. सुबह पति ने बोला कि एक जरूरी केस आ गया था, वहां चला गया था. ऐसा कई दिनों तक चलता रहा है, उसने काफी दिनों तक इसकी वजह जानने की कोशिश की. डेढ़ साल बाद उसे पता चला कि उसका पति शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ हैं."

ससुराल वालों ने सच छिपाकर की शादी

पीड़िता के भाई के मुताबिक, बहन को उसके बैग से ढेर सारी दवाएं मिलीं. इन दवाओं के बारे में पता किया, तो सारी हकीकत सामने आ गई. इतनी बड़ी बात ससुराल के लोगों ने छिपाकर शादी कराई. जब इस बारे में पति से बात की, तो बताया कि कुछ दिन और दवा चलेगी फिर सब ठीक हो जाएगा.

पति की नामर्दानगी की बात मायके में बताने पर पिटाई

नवविवाहिता ने बताया कि पति की शारीरिक कमजोरी वाली बात उसने अपने मायके में बताई. ये बात जब ससुरालवालों को पता चली, तो वो लोग नाराज हो गए. 15 नवंबर, 2025 को पति, सास, ससुर और ननद ने मिलकर उसे खूब पीटा और घर से निकाल दिया. उसके सारे जेवर और कपड़े भी अपने पास रख लिए. मायके से लोग समझाने गए, तो उन्हें मारने-पीटने की धमकी देकर घर से भगा दिया.

एसपी साउथ दिनेश कुमार पूरी ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पूछताछ की जा रही है. जांच कर साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.