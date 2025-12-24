हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर: मायके वालों को बताई पति की सच्चाई, ससुराल वालों ने पीटा और फिर घर से निकाला, महिला ने लगाए आरोप

गोरखपुर: मायके वालों को बताई पति की सच्चाई, ससुराल वालों ने पीटा और फिर घर से निकाला, महिला ने लगाए आरोप

Gorakhpur News: गोला थानाक्षेत्र में रहने वाली एक नवविवाहिता के बड़े भाई ने पति के नामर्द होने और दहेज उत्पीड़न की शिकायत करने पर पशु चिकित्सक पति और ससुरालियों पर पिटाई और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 24 Dec 2025 12:24 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के गोरखपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पति के नामर्द होने और दहेज उत्पीड़न की शिकायत करने पर पशु चिकित्सक पति और ससुरालियों पर पिटाई और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा है. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. यूपी के आगरा के बाद अब गोरखपुर में पति के नामर्द होने के आरोप लगाने की ये दूसरी घटना है.

जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के गोला थानाक्षेत्र में रहने वाली एक नवविवाहिता के बड़े भाई ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उसकी बहन की शादी 25 अप्रैल, 2024 को खजनी थानाक्षेत्र के युवक से हुई थी. वह पशु चिकित्सक है. शादी में 15 लाख रुपये दिए गए थे. इससे पहले तिलक में वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, कूलर, बेड, सोफा, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और अन्य सोने-चांदी के जेवर दिए गए थे. 26 अप्रैल को बहन विदा होकर अपने ससुराल चली गई. ससुराल वाले दहेज के प्रताड़ित करते थे और चार पहिया वाहन की मांग करते थे.

'शारीरिक संबंध में बनाने में असमर्थ है पति'

पीड़िता के भाई के मुताबिक, "बहन ने बताया कि शादी के बाद सुहागरात के दिन वो अपने कमरे में पति का इंतजार करती रही लेकिन वो पूरी रात अंदर नहीं आया. सुबह पति ने बोला कि एक जरूरी केस आ गया था, वहां चला गया था. ऐसा कई दिनों तक चलता रहा है, उसने काफी दिनों तक इसकी वजह जानने की कोशिश की. डेढ़ साल बाद उसे पता चला कि उसका पति शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ हैं."

ससुराल वालों ने सच छिपाकर की शादी

पीड़िता के भाई के मुताबिक, बहन को उसके बैग से ढेर सारी दवाएं मिलीं. इन दवाओं के बारे में पता किया, तो सारी हकीकत सामने आ गई. इतनी बड़ी बात ससुराल के लोगों ने छिपाकर शादी कराई. जब इस बारे में पति से बात की, तो बताया कि कुछ दिन और दवा चलेगी फिर सब ठीक हो जाएगा.

पति की नामर्दानगी की बात मायके में बताने पर पिटाई

नवविवाहिता ने बताया कि पति की शारीरिक कमजोरी वाली बात उसने अपने मायके में बताई. ये बात जब ससुरालवालों को पता चली, तो वो लोग नाराज हो गए. 15 नवंबर, 2025 को पति, सास, ससुर और ननद ने मिलकर उसे खूब पीटा और घर से निकाल दिया. उसके सारे जेवर और कपड़े भी अपने पास रख लिए. मायके से लोग समझाने गए, तो उन्हें मारने-पीटने की धमकी देकर घर से भगा दिया. 

एसपी साउथ दिनेश कुमार पूरी ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पूछताछ की जा रही है. जांच कर साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 24 Dec 2025 12:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Gorakhpur Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
महाराष्ट्र
Maharashtra Fire: भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
विश्व
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
Advertisement

वीडियोज

Top News : फटाफट अंदाज में देखिए आज सुबह की सभी बड़ी । Bangladesh Protest | Assam Violence
ISRO ने लॉन्च कर दिया बाहुबली रॉकेट, ऐसा करने वाला दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बनी isro
ISRO ने सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर रच दिया इतिहास, अमेरिका के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया
Assam Protest: असम में फिर भड़क उठी हिंसा की आग, आखिर क्या है हिंसा की असली वजह? |Himanta Biswa Sarma
Unnao Rape Case:उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर धरने पर बैठा परिवार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
महाराष्ट्र
Maharashtra Fire: भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, फायरफाइटर घायल
विश्व
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, सनसनीखेज वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
ओटीटी
The 50 OTT Release: कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
कब और कहां देखें रियलिटी शो The 50? ये सेलेब्स बनेंगे हिस्सा
हेल्थ
Cipla inhaled Insulin: सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
यूटिलिटी
गन लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?
गन लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?
नौकरी
यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
यंग प्रोफेशनल के पदों पर निकली वैकेंसी, सैलरी मिलेगी 60 हजार, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget