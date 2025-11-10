गोरखपुर: हादसे में महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजन, पुलिस चौकी आरोपी से मारपीट और तोड़फोड़

यूपी के गोरखपुर में शनिवार 8 नवंबर की रात रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे महिला घायल हो गई. टक्कर मारने वाला शख्स इलाज के लिए महिला को बीआरडी मेडिकल कॉलेज लाया, जहां पर महिला की मौत हो गई. मौके पर पहुंचने परिजनों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और बवाल करने लगे. पास में मौजूद पुलिस ने उसे को बचाकर चौकी के अंदर बैठा दिया. मृत महिला के परिवारवाले और ग्रामीणों ने चौकी पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया.

मारपीट और तोड़फोड़

मृतक के परिजन देखते ही देखते आरोपी को मारने-पीटने लगे. फिर मेडिकल चौकी के अंदर घुसकर तोड़फोड़ किया. बचाव में मेडिकल चौकी पर तैनात दरोगा राहुल भी चोटिल हो गए. हंगामा-मारपीट का वीडियो एक दिन बाद अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

गोरखपुर के शाहपुर थाना के मोहनापुर की रहने वाली प्रेमा देवी पत्नी चुन्नीलाल शनिवार की रात गोरखपुर के पिपराइच के रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी थी. उसी दौरान कुशीनगर के रामकोला का एक शख्स दिनेश आ रहा था. उसके बाइक से महिला को ठोकर लगी, जिससे वे मौके पर घायल हो गई. उसने घायल महिला को टक्कर लगने के बाद BRD मेडिकल कॉलेज लाया, यहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. मृतक महिला के परिजनों को पता चला, तो वे आए और आरोपी को पकड़ लिए और आपस में कहां सुनी शुरू हुई.

वीडियो वायरल, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया

तभी पास में मौजूद मेडिकल चौकी की पुलिस पहुंची बवाल को शांत कराया और टक्कर मारने वाले व्यक्ति को चौकी में लाकर बैठा दिया. इसके बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण भी आ गए. आरोपी को बाहर निकालने का प्रयास किया. मृतक के परिजन और ग्रामीण मना करने पर मारपीट शुरू कर दिए और पुलिस चौकी में घुसकर आरोपी को भी मारने पीटने लगे. मृतक के पक्ष वालों ने इस बीच मेडिकल चौकी के अंदर भी तोड़फोड़ किया.

मेडिकल चौकी पर मारपीट तोड़फोड़ का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस संबंध में गुलरिहा पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.