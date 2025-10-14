बुर्के में ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप पर पहुंची महिला, आभूषण चुराते CCTV में हुई कैद

यूपी के गोरखपुर में ज्‍वेलरी शॉप से बुर्का पहने एक महिला आभूषण चुराते हुए रंगेहाथ पकड़ी गई है, व्यापारी ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला के मंसूबों पर पानी फेर दिया. वहीं महिला की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. व्‍यापारी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के पास से सामान बरामद कर उसे अरेस्‍ट कर लिया है. साथ ही मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला जिले के बांसगांव थानाक्षेत्र के कौड़ीराम स्थित महालक्ष्‍मी ज्‍वेलर्स और वस्‍त्रालय दुकान से सामने आया है. यहां बुर्का पहने एक महिला दुकान पर ज्वेलरी खरीदने के लिए पहुंचती है, सराफा व्‍यापारी उसके बगल में बैठी महिला को ज्‍वेलरी रखने के लिए थैला देता है.

महिला ने पार की सोने की अंगूठी और बिछुआ

इसके बाद अन्‍य ज्‍वेलरी लेने के लिए काउंटर से थोड़ी देर के लिए हट जाता है. इस बीच थैला लेने वाली महिला उठकर जाने लगती है. इतनी ही देर में बुर्का पहने महिला आगे की ओर झुककर काउंटर के अंदर पैकेट में रखी एक लाख रुपए कीमत की सोने की अंगूठी और चांदी की दो बिछुआ का पैकेट चुरा लेती है.

ग्राहक बनकर आई महिला

बताया गया कि आरोपी महिला अफसरी उर्फ शहनाज गोरखपुर शहर के तुर्कमानपुर शहनाई गली की रहने वाली है. गोरखपुर की कौड़ीराम में उमेश वर्मा की महालक्ष्मी ज्वेलर्स नाम से कस्बे में दुकान है. सोमवार 13 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे बुर्का पहने महिला ग्राहक बनकर दुकान पर आई और आभूषण देखने लगी.

दुकानदार ने महिला को किया पुलिस के हवाले

दुकानदार के अंदर जाने पर महिला ने काउंटर के अंदर रखे सोने-चांदी के आभूषण उठा लिए. बाहर निकलते समय दुकानदार को उसकी हरकत संदिग्ध लगी, तो उसने उसे रोक लिया और पुलिस को सूचना दी. तलाशी में महिला के कपड़ों से एक सोने की अंगूठी और दो जोड़ी बिछिया बरामद हुई. दुकानदार ने महिला को पुलिस को सौंप दिया.

महिला कोर्ट में पेशकर भेजा गया जेल

बांसगांव के सीओ अनुज कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार 13 अक्‍टूबर को कौड़ीराम में ज्‍वेलरी शॉप पर एक महिला ग्राहक के रूप में गई थी. उसने सामान देखने के बहाने दुकान से ज्‍वेलरी चोरी कर ली. इस कृत्‍य को करते समय दुकान पर मौजूद वर्कर ने देख लिया.

इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा महिला को पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है. इसके बाद महिला को जेल भेज दिया गया है. अग्रिम विवेचनात्‍मक कार्रवाई की जा रही है.