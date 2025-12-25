गोरखपुर में बेहोशी की दवा देकर महिला का रेप, न्यूड वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर में एक महिला ने मेडिकल स्‍टोर संचालक पर रेप का आरोप लगाया है. पुलिस को दी गई तहरीर में महिला ने बताया कि आरोपी व‍ीडियो बनाकर तीन माह तक ब्‍लैकमेल कर रेप करता रहा. मजबूरीवश वो कुछ नहीं कर सकी. पुलिस के मुताबिक युवक महिला का पूर्व परिचित है. महिला ने उस पर गलत काम करने और वीडियो बनाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने न्‍यायिक अभिरक्षा में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्‍यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है.

गोरखपुर के खोराबार थानाक्षेत्र की रहने वाली 30 साल की महिला के मुताबिक, 19 सितंबर को दोपहर में तबियत खराब होने पर दोपहर 12:30 बजे के करीब महिला मजनूं तिराहा स्थित मेडिकल स्‍टोर संचालक किशुन गुप्‍ता के पास गई और उससे दवा मांगी. जिस पर मेडिकल संचालक अंदर ले गया और घबराहट की दवा कहकर कुछ पिलाया और थोड़ी देर लेटने के लिए बोला."

बेहोशी हालत में रेप, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

महिला के मुताबिक, दवाई पीने के बाद वह बेहोश हो गई. महिला ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि मेडिकल स्‍टोर संचालक ने मेडिकल स्‍टोर बंद कर अंदर उसके साथ बेहोशी की हालत में रेप किया और न्यूड वीडियो बनाकर 3 महीने तक ब्लैकमेल कर उसका रेप करता रहा. महिला का आरोप है कि आरोपी ने धमकी दी कि अगर शिकायत करेगी, तो वीडियो वायरल कर देगा. इसके बाद संचालक वीडियो से ब्लैकमेल कर 3 महीने तक जबरन महिला से शारीरिक संबंध बनाता रहा.

पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक को किया गिरफ्तार

महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति दुबई में कंपनी में काम करते हैं. वो यहां अपने सास-ससुर और 3 बच्चों के साथ रहती हैं. पीड़िता ने बताया कि परेशान होकर उसने भी शारीरिक संबंध बनाते हुए चुपके से वीडियो बना लिया, फिर थाने जाकर पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने 21 दिसंबर को मेडिकल स्टोर संचालक किशुन गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कर जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्‍यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

सीओ कैंट योगेन्‍द्र सिंह ने बताया कि खोराबार थानाक्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक युवती ने प्रार्थनापत्र दिया है, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसके साथ एक युवक द्वारा गलत काम किया गया है. उसका व‍ीडियो बनाया गया और वीडियो को प्रसारित करने की धमकी दी गई.

उन्होंने कहा कि तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था. अभियोग पंजीकृत करने के बाद मामले की विवेचना की गई. इसमें जानकारी मिली है कि महिला का पूर्व परिचित एक व्‍यक्ति है, जिसके द्वारा ये कृत्‍य किया गया. उस व्‍यक्ति को खोराबार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसे न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है.