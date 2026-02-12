गोरखपुर में शादी समारोह में खूनी संघर्ष, DJ पर डांस को लेकर युवक की हत्या, 5 के खिलाफ केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सिकरीगंज थाना क्षेत्र के हरिजनपुर गांव में 10 फरवरी की रात उस समय सनसनी फैल गयी, जब शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद एक युवक मुनीब चौहान को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया गया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने तीन नामजद समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बालचंद के दरवाजे पर शादी में डीजे लगाया गया था. शादी में घराती-बाराती और रिश्तेदार आए थे. इसी दौरान डीजे पर नाचने को लेकर विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. अभी तक दो लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ की जा रही है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक गांव में 10 फरवरी की रात बारात आई थी. इसी दौरान डीजे पर नाचने के दौरान जमकर मारपीट हुई. मारपीट में 19 वर्षीय मुनीब चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया. उसकी बहन सरोजा देवी ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. बुधवार 11 फरवरी की सुबह मुनीब चौहान की अस्पताल में मौत हो गई. इस मामले में तीन नामजद व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

एसपी साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि सिकरीगंज थानाक्षेत्र के हरिजनपुर गांव में बालचंद के दरवाजे पर कल रात शादी के दौरान लगे डीजे पर नाचने को लेकर विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. इसमें 19 वर्षीय मुनीब चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुबह उसकी मौत हो गई.

पुलिस दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. तीन अन्य की तलाश की जा रही है. सिकरीगंज पुलिस ने एफआईआर में मारपीट के अलावा हत्या की धारा बढ़ा दी है. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात कर दी गई है.