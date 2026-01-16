उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव विधानसभा चुनाव आने के पहले ही मूर्ति और पीठ की सियासत शुरू हो चुकी है. ओबीसी (वन इंडिया सिटीजन पार्टी) ने गोरखपुर के चौरीचौरा की ऐतिहासिक धरती पर महाराज यदु की 11 फीट ऊंची देश की पहली भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है. इस प्रतिमा की स्थापना चुनावी साल 2027 के फरवरी महीने में किया जाएगी. हैरानी की बात यह है कि ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी को स्वप्न आने के बाद उन्होंने पीठ और मूर्ति स्थापना का संकल्प लिया है. 5 एकड़ की भूमि में पीठ की स्थापना की जाएगी. वे कहते हैं कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी आमंत्रित करेंगे.

ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी इसे सियासत से अलग रखकर दिव्य स्वप्न आने की बात कहते हैं. वे कहते हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित कर समाज को जोड़ने का काम किया. तो वहीं अब काली शंकर स्वप्न के बाद उन्होंने महाराज यादव के दर्शन करने का संकल्प लिया, लेकिन जिन्होंने दुनिया को भगवान श्रीकृष्ण दिए उस वंश के संस्थापक महाराज यदु की पूरे विश्व में एक भी प्रतिमा या समर्पित पीठ नहीं है, यह जानकर उन्हें काफी दु:ख हुआ.

11 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का संकल्प

इसके बाद उन्होंने चौरीचौरा की ऐतिहासिक धरती ब्रह्मपुर में विश्व की पहली महाराज यादव की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया है. 11 फीट ऊंची स्वर्णमयी प्रतिमा दुनिया को बताएगी कि यदुवंश का गौरव क्या है. उनका कहना है कि यह केवल मंदिर नहीं होगा बल्कि विश्व के करोड़ों यदि वंशों का पहला शक्ति केंद्र और पीठ होगा, जहां महाराज यदि के साथ-साथ जायसवाल समाज की आराध्य सहस्त्रबाहु अर्जुन और श्रीराधा-कृष्ण की दिव्य प्रतिमा स्थापित होगी.

ये यादव और जायसवाल समाज की साझा विरासत उनके एक ही रक्त और उनकी संस्कृतिक एकता का महासंगम होगा. ये संकल्प यदुवंशियों के गौरव को पुनर्जीवित करने जा रहा है. ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया कि चौरी-चौरा के ब्रह्मपुर में 'श्री यदुधाम पीठ नाम से भारतवर्ष में यदुवंश का पहला प्रेरणा एवं शक्ति केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहाँ महाराज यदु की विश्व की पहली प्रतिमा स्थापित की जाएगी. साथ ही श्री राधा-कृष्ण तथा सहस्त्रबाहु अर्जुन (कार्तवीर्य अर्जुन) की भव्य एवं दिव्य प्रतिमाओं की स्थापना भी प्रस्तावित है, जो यदु वंश की वीरता और धर्मरक्षण की परंपरा का प्रतीक मानी जाती है.

राजनेताओं पर कसा तंज

कालीशंकर यदुवंशी ने उन राजनीतिक दलों और नेताओं पर भी तीखा प्रहार किया, जिन्होंने दशकों तक यादवों और पिछड़े वर्गों के नाम पर सत्ता का सुख भोगा, लेकिन समाज के आदि पूर्वजों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब समाज केवल किसी का "वोट बैंक" बनकर नहीं रहेगा, बल्कि अपना वैचारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नेतृत्व स्वयं तय करने वाला स्वाभिमानी समाज बनकर उभरेगा. कालीशंकर यदुवंशी ने कहा कि यदुवंशी होना किसी दल का अनुयायी होना नहीं, बल्कि समता, साहस और सत्य का प्रतिनिधि होना है. यही असली यदुवंशीता है. यदुवंश किसी पार्टी की जायदाद नहीं है. यह एक जीवंत परंपरा है.

कालीशंकर यदुवंशी ने कहा कि जिस यदुकुल में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया, उस वंश के संस्थापक और आदि पुरुष महाराज यदु को इतिहास के पन्नों में वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे वास्तविक रूप से पात्र थे. उन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य साझा करते हुए बताया कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में महाराज यदु की न तो कोई प्रतिमा है और न ही यदुवंशियो का अपना कोई स्वतंत्र पीठ स्थापित है. इसी ऐतिहासिक उपेक्षा और अन्याय को समाप्त करने के लिए चौरी-चौरा के ब्रह्मपुर में विश्व की पहली 11 फीट ऊंची स्वर्णमयी महाराज यदु की प्रतिमा स्थापित की जा रही है. यह "श्री यदुधाम पीठ" विश्व के करोड़ों यदुवंशियों के लिए अपनी तरह का पहला और एकमात्र आध्यात्मिक सांस्कृतिक शक्ति केंद्र होगा.