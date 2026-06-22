गोरखपुर ट्रिपल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, जांच में सामने आई मर्डर की चौंकाने वाली वजह

यूपी के गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है, पुलिस की जांच में पता चला है कि नाबालिग ने पैसों के लेन देन में अपने भाई, भाभी और भतीजे की सोते वक्त हत्या की. पुलिस ने मृतक की मासूम बेटी की गवाही पर आरोपी को हिरासत में लेकर आलाकत्‍ल बरामद कर लिया है. वहीं, मृतक के पिता ने बताया कि 5 लाख रुपये के लिए छोटे बेटे ने वारदात को अंजाम दिया है.

दरअसल, यह मामला बांसगांव थानाक्षेत्र के बांसगांव कस्‍बे से सामने आया है, यहां पारिवारिक विवाद में रविवार/सोमवार 21-22 जून की देर रात ढाई बजे के करीब 16 वर्षीय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई अमित गुप्‍ता (35 वर्ष), भाभी रंजना गुप्‍ता (28 वर्ष) और उनके मासूम बच्चे रेयांश (3 वर्ष) की धारदार हथियार से हत्या कर दी.

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पुलिस ने घटना स्थल का किया निरीक्षण

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ, एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ की.

मासूम की गवाही ने आरोपी भेजा सलाखों के पीछे

मृतक की बेटी 7 वर्षीय रूबिका ने बताया कि कमरे में वो मम्‍मी-पापा के साथ सो रही थी. इसी के बाद आरोपी चाचा कमरे में आया. उसने पापा, मम्‍मी और भाई को मार डाला. उसने बताया कि उसने चाचा को मना किया कि वो उसकी मम्‍मी और उसके छोटे भाई को नहीं मारे, लेकिन वो नहीं माना और दोनों का गला काट दिया. इसके पहले उसने पापा को मार डाला. इसके बाद उसने अम्‍मा (दादी) को घटना के बारे में जानकारी दी.

पांच लाख रुपये के लिए पहले भी कर चुका है विवाद

मृतक अमित गुप्‍ता के पिता हरिलाल गुप्‍ता ने बताया कि आरोपी ने दो महीने पहले उन्‍हें और उनकी पत्‍नी को मारा था. उसने 5 लाख रुपये देने की बात कही थी. पांच लाख रुपये देने की स्थिति में वे नहीं थे. उन्‍होंने इसकी शिकायत थाने पर की. थाने से पुलिसवाले आकर समझाकर चले जाते थे. वो कह देता था कि दोबारा नहीं होगा. प्रशासन ने कोई एक्‍शन नहीं लिया. ढाई बजे रात में पोती भाग कर आई, उसने घटना के बारे में बताया. इसके बाद 112 पर पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी.

गोरखपुर के एसपी साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि घटना मृतक के छोटे भाई के द्वारा अंजाम दी गई है. उसे हिरासत में ले लिया गया है. पूछताछ के बाद आलाकत्‍ल भी बरामद कर लिया गया है. मृतक के पिता के द्वारा दी गई तहरीर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. विवेचना जारी है.

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